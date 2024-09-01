凱米讓他們快滅頂！嘉義美上美社區自救會訴求堤防加強、國賠

▲ 嘉義水上鄉美上美自救會針對凱米颱風造成大淹水與縣府及五河署對話 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

凱米颱風日前來襲導致嘉義縣水上鄉美上美社區慘淹，最高水淹深度一度為230公分，當地居民對於災後改善31日邀集縣府於柳新社區活動中心座談，現場提出三大訴求。嘉義縣政府副縣長劉培東、水利處長林谷樺，立委王育敏嘉義服務處主任何博倫、立委蔡易餘水上服務處主任賴振亮，議員詹琬蓁、王啟澧、楊秀琴、江佩曄、黃榮利、賴瓊茹也出席與會和居民一起表達訴求，向縣府、五河署對談如何改善淹水問題及災後補償。

自救會提出三大訴求，請縣府/第五河川局交出美上美社區堤防、涵洞設計圖，設計圖出來要跟居民報告才能施工；並要求該社區區段堤防加厚加高，堤防基礎不能包土，用混凝土做基礎，並用鋼筋加強混凝土強度，且提升馬達抽水量，社區災損非常嚴重，縣府及第五河川局賠償居民損失。

當地居民表示，民國85年賀伯颱風到這次凱米颱風當地有4次淹水紀錄，尤其今年水淹高度讓他們幾乎快滅頂，初估災損每戶至少高達20萬以上損失，對於堤防功能及抽水時機延宕，要求縣府及五河局負起賠償責任，另外工程單位盡速檢討堤防工程及加大抽水功能。

劉培東表示，現今資訊公開透明，誰有責任都跑不掉，設計圖是公開的公文書，將請水利處提供抽水站設計圖，提防則需要五河局提供，建議找公會2、3個具公信力人士檢視;另外，天然災害沒有補償費，人為造成災害才符合國賠要件，鑑定費用將由五河局負擔。

▲議員詹琬蓁聲援嘉義水上美上美自救會 。（圖／記者翁伊森攝）

黃榮利說，過去任太保市長時有相關經驗，所以水上鄉低窪地區有淹水疑慮，若不適合興建住宅，就該檢討當年核發建照的公所。江佩曄表示，內溪村段次堤防傳出空心滲水是否可以修復及未來是否訂定疏濬計畫。詹琬蓁表示，對於疏濬工程進度需要加快，可以考量徵收，不能因為八掌溪旁都是私人土地所以不執行，對於檢視八掌溪沿岸堤防破洞是否穩固，也要求相關單位提具期程及方案給中央立委監督。

▲議員楊秀琴聲援嘉義水上美上美自救會 。（圖／記者翁伊森攝）

▲議員江佩曄聲援嘉義水上美上美自救會 。（圖／記者翁伊森攝）