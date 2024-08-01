王世堅自比烏鴉「八問」賴清德　英系綠委讚良好互動：可聽到基層聲音

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨昨（31日）召開中執會，綠委王世堅強調要當黨內「烏鴉」，更在會中暢所欲言30分鐘「八問」黨主席賴清德。對此，英系民進黨立委蔡易餘今表示，賴清德過去主持中常會就很願意傾聽，王世堅也用30分鐘時間給賴清德很多建議，這是非常良好互動，也希望未來中常會可以讓總統聽到更多來自基層跟民間的聲音。

王世堅昨日會前受訪時就表示，他樂於當烏鴉，這才是對的，把不同的聲音跟思考帶到黨中央討論，「從我的眼神就可以看出我不是賴系，是堅系，只有我王世堅一人，老闆就是人民，所以要代表人民提出看法跟見解給黨參考，我以當烏鴉為榮。」

據了解，王世堅確實說到做到，在中執會中暢所欲言30分鐘，「八問」賴清德，議題從核電、租賃公司亂象、台灣價值、青年價值、壽險業及原民禁伐補償條例等，王世堅也提到，上個會期立法院的題目都「太過政治」，行政團隊應多重視民生議題。賴清德也回應，沒有人不重視民生，「大家都是以民生優先。」由於行政團隊未有人出席，對於王世堅詢問的民生議題，賴清德也是親自接招、一一回應。

對於昨日中執會，英系立委蔡易餘回憶，賴清德過去主持中常會就很願意傾聽，他開會的時間都比以往久，盡量讓每位中常委、中執委暢所欲言、發表意見。

蔡易餘指出，昨天中常會賴清德一樣讓王世堅暢所欲言，王世堅也用30分鐘時間給賴清德很多建議，這是非常良好互動，也希望未來中常會可以讓總統聽到更多來自基層跟民間的聲音。

對於中執會議內容，王世堅會後受訪時則說，上個會期焦點大部分在政治，希望執政黨這個會期把焦點完全放在經濟、民生，主席也同意。王也表示，他問了這麼多問題，賴清德沒有用筆記錄卻能一一回答，確實頭腦超強。



