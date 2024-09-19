國際挺「2758決議不涉台」　綠委舉「黑悟空」：朝野應合作拿掉緊箍咒

▲民進黨團書記長蔡易餘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

美國、澳洲、荷蘭國會相繼通過「拒絕中國扭曲聯合國第2758號決議」的挺台動議。民進黨團今（19日）舉例，中國最近有一個遊戲很紅叫「黑悟空」，故事強調悟空爭取自由，其中一個結局是悟空找到自我，不用戴上緊箍咒受到任何束縛，而台灣難以參與國際組織的緊箍咒就是中國扭曲「第2758號決議」，朝野應該團結，一起拿掉「第2758號決議涉台」的緊箍咒。

民進黨團書記長蔡易餘表示，黃國昌開黨團記者會，說民眾黨團欣見各國支持，也希望立法院做成決議，只是這個決議比較奇怪，是要行政部門更積極參與國際組織，行政院長來報告參與進度跟專案報告。但台灣難以參與國際組織的緊箍咒就是中國扭曲「第2758號決議」。

蔡易餘指出，中國最近有一個遊戲很紅叫「黑悟空」，故事強調悟空爭取自由，有兩個結局，壞的結局是就是戴上緊箍咒，好的結局就是悟空找到自我，不用戴上緊箍咒受到任何束縛，館長上禮拜也直播一直玩，既然大家都知道緊箍咒是什麼，台灣就更應該團結，一起拿掉「第2758號決議涉台」的緊箍咒，把中國的謊言跟打壓打破，對於民眾黨跟國民黨還是有這樣的期待。

至於是否憂心民眾黨團因為柯文哲案挾怨報復？民進黨團幹事長吳思瑤表示，想當然爾，新會期當然是嚴峻會期，拿總預算案根砍預算案來逼迫民進黨，再次呼籲，國會對於預算嚴格監督、理性把關，不要忘了民生優先，當在野黨磨刀霍霍、針對司法單一案件報復執政黨，砍的每一筆民脂民膏可能都剝奪人民生活需要、國家發展需求。

吳思瑤指出，民進黨團也做好準備，在野黨砍每一筆預算前要講出合理理由，執政黨團會針對捍衛預算必要性講出妥善執行的理由，無論是刪除還是捍衛預算，支持國會嚴格監督預算。

蔡易餘認為，可以預測下會期不管是藍白，總預算時會把很多政治攻防當成砍預算理由，民眾黨也有立委說要砍總統府預算，這樣的批判是否正當連結，胡亂砍預算到底是爭司法問題，還是認為預算有問題，若把司法過程當成砍預算理由，只會被人民更加唾棄。