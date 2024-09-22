提升公共運輸服務涵蓋率　嘉義縣水上鄉幸福小黃啟用

▲嘉義縣水上鄉幸福小黃通車典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉幸福巴士將於今年9月23日起正式營運，共有2條路線、每日行駛6班次，除固定路線外，亦提供鄉親全區預約服務，今21日在水崛頭廣場舉辦幸福小黃通車典禮，縣長翁章梁、鄉長林緗亭會同各級民代歡慶通車，歡迎民眾使用敬老卡、愛心卡搭乘便利安全的大眾運輸工具。

嘉義縣政府108年起推動幸福巴士，結合各鄉公所規劃便捷路線，近年部分路線轉型為幸福小黃，加上水上鄉這2條幸福小黃路線，全縣幸福巴士加上小黃已有11個鄉鎮市營運、22條通車路線，提供偏遠村落基本公共運輸服務，滿足民眾外出購物、就學及就醫需求，提升公共運輸服務涵蓋率。

本次推動溪東線「義興村鎮北宮-聖馬爾定醫院」及溪西線「義興村鎮北宮-嘉義榮民醫院」兩條固定班次，將串連「下寮村/三和村、外林街、義興村/中庄村、南鄉村、三界村/國姓村」等5處公共運輸缺口，可服務民眾就學（嘉義高中、嘉義高工、忠和國中）、就醫（臺中榮民醫院嘉義分院、聖馬爾定醫院）、台鐵（水上火車站）、空運（嘉義航空站）及嘉義市區往返等需求。

林緗亭指出，除了溪東線15站及溪西線12站兩條固定班次外，水上鄉亦推動全區預約、無固定路線服務，民眾可直接撥打預約專線或至嘉義縣iBus網站線上預約，在15公里內，只收取100元起跳價，跳表差額由政府補貼；15公里外，政府每趟次補貼320元，收取100元+超出15公里的跳表金額，盼藉此打通水上交通的任督二脈。

翁章梁說，對於一些長者或行動不便的朋友來說，出行是一件不小的挑戰，「幸福小黃」正是幫助鄉親們解決日常生活中的出行困難，縣府針對65歲以上長輩及身心障礙人士提供敬老卡、愛心卡每月一千點搭乘公共運輸，符合資格者可持身分證、印章、照片及身心障礙證明至鄉公所申辦卡片，除了幸福小黃，搭乘縣公車、客運、台鐵時可享乘車優惠。

水上鄉是嘉義縣第11個開通幸福巴士的鄉鎮，未來將有民雄鄉、鹿草鄉陸續投入服務行列，讓公車深入各個偏鄉生活空間，提供更多偏鄉居民享有便捷公共運輸。