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向海致敬！台電核二廠號召淨灘愛地球　清出550公斤海漂垃圾

▲台電核二廠號召淨灘愛地球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台電核二廠號召淨灘愛地球。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

響應行政院「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，台灣電力公司於中秋節前發起淨灘活動，今年自9月13日起即在全國10縣市陸續開跑，今（13日）上午位於新北市萬里區的第二核能發電廠也和萬里區公所攜手合作，主題訂為「沙灘有愛，垃圾不在」，在核二廠出水口至頂寮海灘舉辦淨灘活動，共清出海漂垃圾共550公斤，還原海岸線自然、清潔的風貌。

本次核二廠的淨灘活動，台電公司營建工程系統副總經理鄭慶鴻特別到場鼓勵，副總鄭慶鴻指出，今年淨灘活動號召全國包含離島地區等共10縣市24個單位15處地點與各地方鄉親一同淨灘，期盼能以行動喚起民眾對環境永續維護的意識、共同愛護家園的在地心。並呼籲民眾對環境生態重視，一同做海洋及家園的守護者。

▲台電核二廠號召淨灘愛地球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台電副總鄭慶鴻（左2）、核二廠長曾文煌（左1）、核二副廠長張雄仁（右1）、萬里區長黃雱勉（中）、萬里區野柳里黃長生（右2）。

萬里區長黃雱勉則表示，萬里區擁有得天獨厚美麗的海岸，向來是民眾休閒遊憩的最佳選擇之一；轄內海岸線長達11公里，常受海流及季風影響，致大量漂流廢棄物沖積至岸邊，造成嚴重環境污染問題。本次淨灘活動，廣邀萬里區各鄰里，共同身體力行撿拾垃圾，從中認識海洋污染的形成及來源，並結合民力維護自然，一同守護在地家園。

核二廠廠長曾文煌則親自帶領電廠同仁投入這次淨灘活動，除現場放置許多生動活潑、淺顯易懂的看板，傳達各種生活上與海洋的環保小常識外，也特別邀請在地環保團體金山區衛生促進協會到現場為鄉親、同仁進行海洋環境教育宣導，期能將環保意識和環保行動相結合，讓參與淨灘的民眾除為海灘盡一份心力之餘，獲得更多環保生態知識。

▲台電核二廠號召淨灘愛地球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲保二警總隊徐錫輝（左1）表示，透過這次淨灘宣導的方式，讓民眾徹底「識詐」。

保二總隊第一大隊第二中隊長徐錫輝指出，近年來詐騙事件層出不窮，手法日新月異，常潛藏在日常生活中，透過這次淨灘宣導的方式，把防詐訊息以分層、分類、分級等方法，鋪天蓋地觸及各層面，讓民眾不斷接收新的防詐資訊，徹底「識詐」。

徐錫輝呼籲大眾，詐騙犯行層出不窮，常利用民眾投機好奇心理，針對人性弱點進行詐騙行為，並不斷利用時事推新花樣的詐騙手法，誘使民眾受騙，尤其藉由便利電信網路進行詐欺犯罪，一旦接獲可疑電話簡訊或網路資訊，可撥打165電話諮詢，謹記一聽、二掛、三查證訣竅，以免受騙，確保自身財產安全。

今日和萬里區各里辦公處、萬里區清潔隊、金山區衛生促進協會等機關團體和在地居民共同挽袖清理。活動當日，在大家熱情的參與下，共清出海漂垃圾共550公斤，還原海岸線自然、清潔的風貌。現場除發送實用的環保宣導品外，曾廠長也為所有參加人員準備了美味的電廠枝仔冰，讓參與民眾活動結束後享用，以感謝大家的辛勞。

▲台電核二廠號召淨灘愛地球。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲台電核二廠號召淨灘愛地球。（圖／記者郭世賢翻攝）

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