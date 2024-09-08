謝國樑「學姊」來相挺　台東縣長饒慶鈴：投「不同意」捍衛市產

▲謝國樑「學姊」來相挺，饒慶鈴呼籲基隆市民，10月13日投下不同意罷免票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

臺東縣長饒慶鈴於今（8日）赴基隆百福宮與基隆市長謝國樑、國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉、基隆市議員張耿輝、郭美秀以及多位百福在地里長一同參拜並享用在地美食芳鄰熱炒海鮮店。饒慶鈴強調，市長守護市產難能可貴，全體來賓並高呼「10月13日，我們不同意罷免」。

饒慶鈴已連任2屆臺東縣長，可說是謝國樑的「學姊」。她指出，做一個縣市長，謝國樑最重要的任務，除了守護市產、創造經濟利益，更重要的是致力提高生活品質，對這些方面的表現，她給予市府團隊最高敬意。

饒慶鈴表示，擁有一個勇於守護市產的市長實為難能可貴，也期盼在未來基隆跟臺東有更多的互動與合作，臺東未來有很多活動，也邀請大家有時間可以來臺東多走走逛逛。她最後也再次呼籲基隆市民，在10月13日勇敢投下不同意罷免票來支持捍衛市產的謝國樑市長。

謝國樑表示，饒慶鈴縣長可說是他的「學姊」，很感謝她在繁忙之際還撥空前來打氣。他指出，在疫情期間，自己曾兩度開車到臺東都蘭旅遊，饒縣長在兩任任內把臺東打造成觀光聖地，讓人心曠神怡，觀光旅遊方面臺東有許多基隆可以學習的地方。

謝國樑強調，基隆觀光等各方面也有許多進步，比如交通部有關行人安全的數據，基隆市的表現已足與表現優異的臺北市比美；明年度也將編列預算，將把120餘臺大型公車全數汰換成電動低底盤公車以改善公車品質，讓基隆市民在交通上更為便利舒適。基隆也會與臺東加強交流，盼基隆能成為又好玩又舒適又溫暖的地方。