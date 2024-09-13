台電金門處號召近6百人淨灘　頂烈陽重現美麗海岸線

▲台電金門區營業處舉辦2024年淨灘活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



記者林名揚、黃資真／金門報導

台電金門區營業處於今（13）日在金城鎮雄獅堡海灘舉辦「2024年淨灘活動」，這是台電自1994年起響應「世界清潔日」，每年在中秋節前夕發起淨灘活動，今年已邁入第31年。台電號召近600位金門在地的機關團體及社區民眾，並邀請台電總公司副總經理蕭勝任、塔山發電廠廠長李枝榮、金門縣環保局局長李廣榮、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允等嘉賓共襄盛舉，一同攜手淨灘，不僅還給沙灘與海洋乾淨的面貌，更能造福周遭鄰里並吸引更多遊客。

台電金門區營業處處長顏國俊表示，台電公司秉持守護環境、關懷地方的理念，除了全力做好穩定供電之外，也相當注重民眾生活環境品質的提升。他期望本次淨灘活動能喚起全民重視海岸環境並主動參與清理工作，一同響應「淨灘做環保，不分你、我、他」的理念，讓海灘上只留下美好的身影，不要留下任何垃圾，用行動愛護海洋、維護海岸、重視海洋生態保育，把海洋永續經營的觀念傳遞給每個人，為地球永續經營盡一份心力，也讓下一位遊客擁有同等享受自然美景的權利。

金門是低碳島，也是智慧電網的示範島，台電期望藉由本次淨灘活動，喚起社會大眾共同維護環境的責任感，號召更多人投入環境永續的實質行動、落實綠色環保生活，積極投入環境整潔美化、去污保育、落實循環經濟及節能減碳等環保行動，更致力於達成凈零排碳目標，減少對環境的衝擊，讓金門海岸線重現過去美麗容顏。