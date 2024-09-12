用路人「落雨」免緊張！118支淹水感測器結合新北災訊E點通

▲淹水感測器平時維護作業，確認感應水深值正確無誤。（圖／新北市水利局提供，下同）



記者戴上容／新北報導

強降雨總是令人措手不及，常常又急又快超過都市排水系統每小時的排水量，造成道路積水，尤其遇上下班交通尖峰時期，更是惱人。為快速傳達災情，新北市118支淹水感測器，自8月起，與「新北災訊E點通」整合，民眾可隨時透過手邊智慧行動裝置，利用GPS定位快速查詢到附近有無淹水，提早規劃行車路線，降低強降雨所帶來的威脅。

水利局長宋德仁表示，淹水感測器是積淹水通報重要工具，目前新北市建置118支，於各地區積淹水熱點、車行地下道、高速公路涵洞、二重疏洪道防汛道路等地方，均有架設，當道路積水達5公分時立即透過智慧防汛平台整合推播訊息予以應變，積水深度達10公分時會再次推播提醒，並搭配路口監視器CCTV輔助比對，取代以往必須透過人力來巡查，有效縮短災害通報時間，也讓水利人員的應變提前了1至2小時。

▲設置於板橋區大觀路一段車行地下道的淹水感測器。

宋德仁補充，8月份有多起午後大雨來襲，以8月15日為例，因午後對流雲系發展旺盛，導致短延時強降雨發生，在新莊區出現30分鐘累積雨量達47.5毫米，又快又急的大雨遠超過排水設施保護標準。透過智慧防汛平台的小幫手推播，立即開啟中港大排緊急排洪閘門，讓超量水體進入中港大排河廊協助滯洪，20分鐘後藉由淹水感測器所回傳的數值，以及中平路、幸福路口CCTV雙重確認道路積水退水完成，防洪操作成效良好。

家住板橋浮洲地區，常會經過大觀路一段車行地下道的民眾王先生表示，進入地下道的入口處雖然有裝設醒目的「警示燈亮、禁止通行」標牌，但往往到現場才得知訊息需要再繞路通行，耗費許多時間。現在可藉由手機，在「新北災訊E點通」上即時查詢地下道是否已經有積淹水，對於冒著暴雨通勤的民眾來說，能夠提早進行交通動線的規劃以及即時避災，這樣的服務非常貼心。

水利局表示，面對全球氣候暖化導致變化多端的降雨形態，採取更具有韌性的城市治水策略已是目前主流方針，民眾有感的已經不是哪裡不積淹水，而是經常出現的強降雨，退水速度很快，能讓極端降雨所帶來的生活不便降到最低，也保障市民生命財產安全。「新北災訊E點通」／「災訊地圖」／「淹水感測站」即時查詢。

▲藉由手機可在「新北災訊E點通」上即時查詢板橋區大觀路一段車行地下道是否已經有積淹水。