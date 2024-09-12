新北企業精典獎揭曉　侯友宜：肯定企業共創價值

▲本屆表揚10位女性傑出企業家，肯定得獎者在職場的努力付出與經營才能。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

第二屆「新北企業精典獎」今（12日）舉行頒獎典禮，市長侯友宜不但親自頒獎祝賀獲選的51家企業及10位傑出女力，更肯定各位得獎者對新北市經濟發展持續的付出與重要貢獻。侯友宜表示，新北市是一個充滿成長動能與爆發力的城市，更是全台最重要的產業發展基地，有31.8萬家的公司行號及工商登記家數，再加上404萬持續增長的人口，新北市持續以成長、創新的驅動力，吸引多元產業進駐。

侯友宜說，本屆獲獎企業皆是產業界中的佼佼者，充份發揮「勇於創新」、「展望國際」、「穩健永續」、「深耕新北」的特質，並具備精益求精的精神。侯市長鼓勵在座企業持續投入創新研發，掌握淨零減碳的趨勢，落實社會企業責任，帶領更多新北企業不斷向前邁進，發揮正面影響力。

▲侯友宜表示，新北市是一個充滿成長動能與爆發力的城市，更是全台最重要的產業發展基地。

經發局說明，第二屆新北企業精典獎分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」5大類企業類組及「傑出女力」個人類組，精選出26家獲獎企業、10位傑出女力、25家優質潛力及潛力企業。在委員們的一致肯定下，選拔出新漢、行冠企業、研揚科技、志聖工業及達運光電等5家企業作為「精典非凡企業」。

值得一提的是，「永續發展組」獲獎的企業均自主完成ISO14064-1碳盤查及ESG報告書，其中研揚科技深耕新北30年，是工業物聯網和人工智慧邊緣解決方案的領導廠商，設定清楚減碳目標，並從公司高階主管以身作則參與植樹造林、淨灘、清理海廢等各項減碳活動，更成立了研揚文教基金會，推動偏鄉校園藝術、科技教育等，致力公益活動推廣，備受委員肯定。

▲第二屆新北企業精典獎分為「創新投資」、「多元服務」、「永續發展」、「世代傳承」、「寰宇國際」5大類企業類組及「傑出女力」個人類組。



在「傑出女力」獎項部分，本屆表揚10位女性傑出企業家，肯定得獎者在職場的努力付出與經營才能。新北市公司家數逾15萬家，其中有4萬7,846家公司由女性負責經營，占比31.68%，為近5年六都增加家數最多。經發局特地表揚女性精典企業家典範，希望能鼓勵更多女性朋友追求自我實踐，而持續辦理中的女性創業講座、輔導工商團體辦理性別平等課程及保障企業輔導計畫女性名額等，也是希望攜手社會各界共同努力促進性別及職場平等，鼓勵更多優秀女力深耕新北、展望全球。

本次新增的「寰宇國際組」，著重企業國際競爭力與海外鏈結布局，其中獲獎的達運光電是亞洲第一及全球前三大的寬頻設備供應商，以自有品牌ACI行銷全球，出口國家超過20個，除了於新北設置研發製造營運總部，也在美國、越南、泰國、印尼、及菲律賓等地設立子公司，出口金額占企業總營業額比例逾95%並逐年成長，持續穩定擴大市場市佔率，足以為新北企業立足國際之最佳表率。

經發局補充，今日在典禮中也特別頒發「服務貢獻」感謝狀予新北市工業會、商業會以及六大廠協會，長期以來與市府齊心協力推動公共事務，讓市府各項政策的落實更為順利。本屆獲獎企業名單詳見「新北市經發局」網站，並歡迎持續關注「來趣新北金發局」臉書粉專。