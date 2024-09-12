新北12間家樂福推出「中秋裸賣」　自備購物袋享禮券優惠

▲新北12間家樂福推出「中秋裸賣」活動。（圖／新北市環保局提供，下同）

記者戴上容／新北報導

新北市環保局聯手家樂福於中秋節期間推出限時活動「裸賣不裝袋，回家燒好菜」。活動將於9月14日至17日在新北市12間家樂福量販店展開，民眾只需自備購物袋或環保容器，並選購2種以上裸賣販售的生鮮食材，即可獲贈50元家樂福禮券。同時，環保局也與大潤發土城店合作舉辦「回收有禮，循環有你」活動，鼓勵正確回收烤肉用具「瓦斯罐」，9月15日攜帶用完的高壓容器前往回收，最高可兌換200元折價券。

環保局表示，烤肉活動經常產生大量一次性廢棄物，為推動資源減量，此次特別與家樂福合作，在中秋節檔期推出4天的裸賣活動，倡導民眾自備環保購物袋或容器，選購無包裝的生鮮食材，減少塑膠袋等資源浪費。

活動將於新北市12間家樂福量販店舉行，包括北大店、林口店、新店店、樹林店、土城店、中和店、板橋店、中平店、蘆洲店、重新店、汐科店及淡新店。每間店前100名自備購物袋的顧客，且選購2種以上裸賣生鮮食材者，可獲得50元禮券一張，預估活動可減少近1萬個塑膠袋的使用。

同時，為宣導正確回收烤肉用具「瓦斯罐」，環保局與大潤發土城店合作，於9月15日舉辦「回收有禮，循環有你」高壓容器回收活動。民眾只需攜帶1個高壓容器至大潤發土城店，即可兌換20元折價券，每人最多可兌換10個容器。此外，現場還將加碼100組互動遊戲，民眾完成闖關後可獲得精美小禮，數量有限，換完為止。

環保局特別提醒，回收高壓容器時，應確認內部氣體已完全排空，避免殘留的易燃氣體或有機溶劑引發危險。不可隨意戳洞處理，需將容器獨立打包並標註「內有高壓瓶」，再交由資源回收車處理，防止回收過程中因擠壓摩擦產生火花，導致爆炸意外。