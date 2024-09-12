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新北市府召開廉政會報　侯友宜：精進各項防貪作為

▲新北市政會議,侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北市長侯友宜主持廉政會報。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（12日）召開第12次「廉政會報」，由侯市長親自主持，邀請臺灣新北地方檢察署檢察長余麗貞、法務部調查局新北市調查處處長張育瑞、謙信法律事務所律師王藹芸及世新大學行政管理學系副教授吳怡融等4位外聘委員，共同參與廉政議題討論，以專業角度與外部觀點提供興革建言，作為推動廉政工作的重要參考，完善市府廉能治理措施。

侯友宜致詞表示，市政工作的推動仰賴清廉與效率，並重視政府與人民之間的信賴，積極為人民著想，讓人民與政府之間信賴度不斷提升；未來在市政工作上，期許市府所有同仁必須謹記清廉操守，及富有正義感的同理心，每位公務人員一定要嚴守整個行政程序，尤其在適切性與正當性必須要有所本，只要有所本，我們就要勇於任事。

▲新北市政會議,侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

侯友宜說，新北市有幾個重大工程、都市更新及採購發包的建設，均邀請檢察機關、廉政機關、調查機關及各相關外部單位配合一起推動，尤其透過廉政平臺，它是一個非常有效率且公正嚴格把關的單位，透過廉政平臺使工程可以如期如質完成。唯有人民信賴政府，政府能夠解決人民問題，這才是廉政平臺最重要往前走的方向，而政風單位類似扮演一個預防弊端、激勵士氣的角色，二者都很重要，讓同仁可以更勇於任事。

另外，政風處歷年來運用不同的專案主題，客製化研編切合各機關風險的宣導教材，增加同仁對於法令認知的廣度，使其理解到在符合法規與行政流程的前提下，能夠放手去做、勇於任事，以同理心為民眾解決生活大小事。

▲新北市政會議,侯友宜。（圖／記者郭世賢翻攝）

這次會報由政風處提出「與廉同行 好事連連」專題報告，交通局則提出「永和區永平國小地下停車場工程廉政平臺」專題報告。政風處透過報告說明今年度規劃辦理「廉政宣導」系列活動內容，製作客製化教材，以創新、數位化、活潑、淺顯易懂方式，持續向同仁宣導。

另外，交通局為監督控管，排除不當外力干擾，以確保永平國小地下停車場工程施工能如期如質完成，邀集檢、調、政風及非政府組織成立廉政平臺，建立跨域合作監督機制，並嚴格監督廠商須依計畫案落實執行，讓資訊公開透明，回歸工程技術面，協助同仁勇於任事。

此外，為確保交易安全，避免公職人員之關係人因小額採購而違反《公職人員利益衝突迴避法》，政風處提出「各機關以非公開程序辦理小額採購作業時，為確保交易安全，應建立防範關係人違法等措施」討論案，提出具體作法，凝聚共識，藉以完善《利衝法》法制，並經委員討論通過，期望各機關共同配合避免關係人因未諳法令或一時不察而遭致裁罰。

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