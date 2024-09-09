國際技能競賽法國里昂登場　南分署建舖國手許騰之力拚佳績

▲「建築舖面」職類國手許騰之，將代表國家參加2024第47屆國際技能競賽，期許自己在國際的競賽舞台，可以發揮最堅強的實力，創造佳績。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024國際技能競賽(WorldSkills Competition)將於10日在法國里昂登場！世界各地好手齊聚一堂力爭「世界第一」，勞動力發展署雲嘉南分署此次培訓10個職類11名國手，將代表國家挺進技職最高殿堂，其中「建築舖面」職類國手許騰之，日練14小時奮力一搏！要讓台灣旗幟飄揚，讓全世界見證MIT NO.1！

許騰之目前就讀大學二年級，從小受外公薰陶，對室內設計很感興趣，升國中選擇就讀技藝班，深知一技之長的重要，「既然對讀書不在行，那就把其他做到最好」，他努力貫徹金句，國中時期便在高雄市技藝競賽土木類項目奪得第2名，考上海青工商土木科後，憑藉著優異的手作能力與穩定性，在高一那年就決定踏上選手這條不歸路。

許騰之表示，走專業技術這條路既辛苦又孤獨！常常要花很多時間練習，也不常在校而與同學疏離，因此更要努力證明自己，「每次競賽心中只有一個念頭：『拿下第一！』」。但自我要求高，常令他對成績患得患失，幸好在老師的鼓勵下找回初心，像海綿般不停學習新的想法及技術，兩年後終於在第52屆全國技能競賽中勇奪「建築舖面」職類金牌。他說「因足夠熱愛，足以讓我不顧一切奮鬥」，將過往經驗及技術不斷修正，終於自創出獨樹一幟的風格，最終順利通過國手選拔，代表台灣在2024澳洲邀請賽中獲得金牌。

面對即將到來的國際技能競賽，許騰之休學全力備戰，在南分署集訓近1年，每天從早上8點練到晚上10時。他說從選手時期就在南分署訓練，熟悉的環境讓他更安心，特別感謝南分署提供場地與陳全協訓練師的指導與付出，期許自己「實現夢想，拿下世界金牌」。

雲嘉南分署長劉邦棟說，兩年一次的國際技能競賽迄今已舉辦46屆，台灣代表團本屆推派50個職類58位選手及表演賽1職類1選手參賽，能選上國手實屬不易，背後付出多少努力與汗水才有今日成就，南分署培訓11名國手當中，有幾位從全國賽時期就在分署接受訓練，看著他們成長，分署也與有榮焉，劉邦棟勉勵國手們「堅持到底、永不放棄」，期許菁英們展現最好自己，再創佳績名揚國際，為台灣爭光。

第47屆國際技能競賽將於9月10日至9月15日在法國里昂舉行，現場逾千名選手同場較勁，相關競賽活動訊息，可至技能競賽活動官網 (網址： https://skillsweek.wdasec.gov.tw)瀏覽，或至臉書 facebook搜尋官方粉絲團「技能競賽充電讚」及 IG搜尋「 worldskillstw」，歡迎一同為國手們加油打氣。