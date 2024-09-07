　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

父邀72男性侵母親200次！　女兒斥「最糟罪犯」：生活像被拉入地獄

▲▼被丈夫下藥性侵的吉賽兒，6日開庭時兒女都來到了現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲被丈夫下藥性侵的吉賽兒，6日開庭時兒女都來到了現場，女兒卡羅琳（前）更出言斥責了父親。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

法國7旬老翁多明尼克（Dominique Pelicot）對妻子吉賽兒（Gisele）下藥200次後，邀請72名陌生男子到家中性侵她的審判仍在繼續，如今多明尼克和吉賽兒已45歲的女兒卡羅琳（筆名，Caroline Darian）也出面發聲，斥責父親是「20年來最糟糕的性犯罪者之一」。

綜合外媒報導，吉賽兒在2011至2020年間，遭丈夫多次下藥迷昏，並在她失去知覺的情況下，邀請72名男子到家中對她施以性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面統統拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

▲▼ 法國老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子吉賽兒（Gisele）。（圖／達志影像／newscom）

▲吉賽兒5日出庭描述自己得知丈夫下藥迷昏她後，邀請72男施以性侵的痛苦心情。（圖／達志影像／newscom）

多明尼克的惡行直到2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，才被警方從電腦和手機發現這些照片。多明尼克在隨後的審訊中坦承自己犯下罪行，但妻子吉賽兒卻始終被蒙在鼓裡，直到警方帶著證據上門告知吉賽兒她被下藥性侵，這名可憐的女子才得知自己被丈夫出賣，讓她感覺「世界都崩塌了」。

多明尼克和吉賽兒的女兒卡羅琳今年9月6日現身亞維農法院，表示自己是在2020年11月2日從母親口中得知父親的惡行，「我的生活像被拖入了地獄一樣被完全顛覆」。卡羅琳形容，父親是「20年來最糟糕的性犯罪者之一」，還在2022年寫了一本名為《我不再叫您爸爸》的書，還原他們一家人在父親罪行曝光後的生活變化。

目前，受害者及其家人向法院要求公開審判多明尼克的罪行，並呼籲公眾提高對性虐待和使用藥物犯罪的認識。報導稱，這起案件的審訊將持續至12月20日，若罪名成立，其中多數嫌犯將面臨最長20年的監禁。警方現已確認涉入這起案件的50名嫌犯身份，他們的年齡在26至74歲之間，其中多數人正接受審判。

尪下藥約72男性侵200次！法老婦哭「世界崩塌了」：幫他生了3個孩子

ET快訊
快訊／雷雨強襲　台中機場航班延誤！
「摩羯」過境！9層電梯剩空殼　海南居民嚇傻：上往下被風撕裂
快訊／雨彈升級！「11縣市豪大雨特報」
快訊／U23中華隊今晚抗荷先發打線出爐！
快訊／上萬人領到雙倍薪水　中華郵政道歉
繳上千萬！　彰化阿嬤哽咽：棺材本沒了
高職生練大隊接力！把婦撞成植物人　判賠736萬
陸超市傳將倒閉？民眾擁進拆包裝開吃　店員嘆：一片狼藉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

美英情報首長「首次聯名投書」　矢言力挺烏克蘭

父邀72男性侵母親200次！　女兒斥「最糟罪犯」：生活像被拉入地獄

涉敏感科技　美喬治亞理工學院終止與中國學界合作

日本最快10／1選出新首相！　日媒：岸田政府協調開臨時國會

日相岸田出訪南韓　北韓再空飄數百個垃圾氣球

「玩黏土」做出企鵝骨骼標本！日小2女童暑假作業　狂吸百萬人朝聖

烏大規模無人機攻擊！俄彈藥庫爆炸狂燒畫面曝　宣布地區緊急狀態

iPhone狂掉電超煩！專家揭秘「隱藏功能」　打開後電池續航力增1倍

日本陸自「無人機墜毀」！消息藏2個月意外曝光　至今找不出原因

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

蹦闆「賭一口氣」對打統神少賺千萬　「打輸就隱退」：不像他講了都不做！

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

雲林女看護遭BMW撞死！另視角畫面曝　人車噴飛直衝電線桿亡

柯美蘭與小草聚集看守所外　土城警舉牌警告：行為違法

不圍北檢曝柯文哲最後交代　館長：所有取笑我來承受！

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

美英情報首長「首次聯名投書」　矢言力挺烏克蘭

父邀72男性侵母親200次！　女兒斥「最糟罪犯」：生活像被拉入地獄

涉敏感科技　美喬治亞理工學院終止與中國學界合作

日本最快10／1選出新首相！　日媒：岸田政府協調開臨時國會

日相岸田出訪南韓　北韓再空飄數百個垃圾氣球

「玩黏土」做出企鵝骨骼標本！日小2女童暑假作業　狂吸百萬人朝聖

烏大規模無人機攻擊！俄彈藥庫爆炸狂燒畫面曝　宣布地區緊急狀態

iPhone狂掉電超煩！專家揭秘「隱藏功能」　打開後電池續航力增1倍

日本陸自「無人機墜毀」！消息藏2個月意外曝光　至今找不出原因

Bruno Mars「團隊高雄趴趴走」開啟觀光客模式　駁二、佛光山打卡

陳喬恩遇「女酸民發瘋騷擾」！　公開截圖忍無可忍：心理不正常要就醫

強颱「摩羯」已致陸3死95傷　18噸重聯結車被狂風掀翻

請閨蜜喝飲料一口斃命！　印度3毒婦「聯手設局」狠奪4命

差點燒了男友家！行動電源驚見「2問題」她卻捨不得丟

快訊／雷雨強襲「台中機場暫停地面作業」 航班延誤

U18劉承佑悍將鐵粉追星記曝光　羅力簽名球收3顆還有江少慶公仔

嘉義檢警攜手宣導「反性別暴力暨反詐騙」 　營造友善新住民環境　

白冰冰被消遣是「擱淺海獅」　子弟兵阿玟下場出爐

ASMRZ唱〈晚安大小姐〉兩度遭中斷　「知名網紅」突衝台上踩場

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

人妻遭救護車司機性侵　癌末夫被切斷氧氣丟下車

尪下藥約72男性侵200次！老婦哭：世界崩塌了

16歲少女吸K他命！激戰到一半「抽搐暴斃」

31歲人妻日接百通無聲騷擾電話1個月　報警才知枕邊人搞鬼

男童帶遙控器上學：我不能看電視你們也別想看

行政院罕見聘「日籍拉麵店老闆」當顧問！

老婆多了寶可夢刺青　他驚覺被綠

活人生吃！女被巨蟒活活纏死吃掉一半

惡劣「一手法」騙走6700元霸王餐　新加坡妹子狂點19道菜

普丁不挺　川普：不知是羞辱或他幫了我

西瓜切開「看見1跡象」快丟！

台灣人在北海道遭人撂倒！62歲嫌秒落網

邀72男性侵妻子　翁要求孫女擺拍裸照

更多熱門

相關新聞

新竹多名男童遭性侵　狼師遭羈押禁見

新竹多名男童遭性侵　狼師遭羈押禁見

新竹竹北地區驚爆狼師性侵多名小學男童，警方昨天持台中地檢署檢方開出拘票，將被學生稱為「魟魚教練」的林姓狼師拘提到案，新竹地檢署訊後向法院聲請羈押獲准。本案是因近期有男童向父母哭訴，指稱遭林男性侵害，警方接獲報案後展開調查，初步發現有3人受害，至於詳細被害人數，有待檢警進一步調查釐清。

廟後性侵弱智女！淫狼完事後逼合照比YA

廟後性侵弱智女！淫狼完事後逼合照比YA

邀72男性侵妻子　翁要求孫女擺拍裸照

邀72男性侵妻子　翁要求孫女擺拍裸照

開賽13秒就掉球　義大利仍逆轉退法國

開賽13秒就掉球　義大利仍逆轉退法國

警KTV查勤！男抱未成年躲廁所竟凍未條逞慾

警KTV查勤！男抱未成年躲廁所竟凍未條逞慾

關鍵字：

法國性侵Dominique PelicotGiseleCaroline Darian

讀者迴響

熱門新聞

護理師院內偷吃醫師！完事投降：你太猛了

快訊／雨彈開轟「13縣市大雨特報」　下到入夜

柯老家遭貼看板「地方媽媽之恥、教出貪污犯」

她衝廟宇香爐灌水　下場悲劇了

即／嘉義東石休旅車撞砂石車　1死1重傷

獨／郵局帳戶「重複發薪逾萬筆」　2天內火速狂追回3.8億元

收賄證據曝！柯家USB工作簿記「收沈慶京1500萬」

電扇太髒恐釀禍！達人神技解決清潔困擾

看不下去台北看守所外「這一幕」

台中小草集結北上　喊話藍營：下個輪到誰還不知

郭子乾穿「9487」囚服模仿柯文哲！片段瘋傳神預言

泌尿科醫師

5職業最易一夜情　第1名近半數激戰同事

即／保時捷衝人行道！他看愛犬被撞崩潰

陸寺廟「拜佛貓」遭香客一拳打飛！影片瘋傳醫院發聲

更多

最夯影音

更多

林依晨「我是成都人」後首露面　吐心聲：請大家理解

陸業者推新自動炒菜機　加麵到完成13秒上菜

許光漢結訓！拎包鞠躬問候　盼低調度過「謝謝關心」

好奇心臭死象海豹？　猛聞人類腳底→秒滾下山

小哈利為伊能靜畫「幼態網紅妝」　對人中下手嚇壞她XD

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

超舒壓療癒甜點自己動手做

超舒壓療癒甜點自己動手做

「文里補習班」開課啦！用優格+水果+蜂蜜腰果，DIY輕鬆無負擔的療癒甜點

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面