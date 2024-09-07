父邀72男性侵母親200次！　女兒斥「最糟罪犯」：生活像被拉入地獄

▲被丈夫下藥性侵的吉賽兒，6日開庭時兒女都來到了現場，女兒卡羅琳（前）更出言斥責了父親。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

法國7旬老翁多明尼克（Dominique Pelicot）對妻子吉賽兒（Gisele）下藥200次後，邀請72名陌生男子到家中性侵她的審判仍在繼續，如今多明尼克和吉賽兒已45歲的女兒卡羅琳（筆名，Caroline Darian）也出面發聲，斥責父親是「20年來最糟糕的性犯罪者之一」。

綜合外媒報導，吉賽兒在2011至2020年間，遭丈夫多次下藥迷昏，並在她失去知覺的情況下，邀請72名男子到家中對她施以性侵。令人震驚的是，多明尼克還趁這些男子性侵妻子時，將慘不忍睹的畫面統統拍下，其中不乏有好幾人輪流性侵吉賽兒，或是施虐時間長達6小時的現場畫面。

▲吉賽兒5日出庭描述自己得知丈夫下藥迷昏她後，邀請72男施以性侵的痛苦心情。（圖／達志影像／newscom）

多明尼克的惡行直到2020年在超市偷拍女性私密處被捕後，才被警方從電腦和手機發現這些照片。多明尼克在隨後的審訊中坦承自己犯下罪行，但妻子吉賽兒卻始終被蒙在鼓裡，直到警方帶著證據上門告知吉賽兒她被下藥性侵，這名可憐的女子才得知自己被丈夫出賣，讓她感覺「世界都崩塌了」。

多明尼克和吉賽兒的女兒卡羅琳今年9月6日現身亞維農法院，表示自己是在2020年11月2日從母親口中得知父親的惡行，「我的生活像被拖入了地獄一樣被完全顛覆」。卡羅琳形容，父親是「20年來最糟糕的性犯罪者之一」，還在2022年寫了一本名為《我不再叫您爸爸》的書，還原他們一家人在父親罪行曝光後的生活變化。

目前，受害者及其家人向法院要求公開審判多明尼克的罪行，並呼籲公眾提高對性虐待和使用藥物犯罪的認識。報導稱，這起案件的審訊將持續至12月20日，若罪名成立，其中多數嫌犯將面臨最長20年的監禁。警方現已確認涉入這起案件的50名嫌犯身份，他們的年齡在26至74歲之間，其中多數人正接受審判。