邀72男性侵妻子！法翁要求「孫女擺拍裸照」　下藥偷攝親生女兒

▲多明尼克邀請72名男子，來家裡性侵老婆。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

法國71歲老翁多明尼克（Dominique Pelicot）下藥迷昏妻子，並且邀請72名陌生男子，到家裡性侵老婆200次。隨著審判進行，他的更多變態罪行也被曝光，包括要求孫女擺拍裸照，並且下藥偷拍親生女兒一絲不掛的照片。

每日郵報等外媒報導，多明尼克在網路論壇「她不知道」，前後邀請72名男子性侵老婆吉賽兒（Gisele），不僅持有超過2萬份妻子被強暴的影像，電腦裡還有一個資料夾「我的裸體女兒」，存放2013年下藥迷昏女兒卡洛琳（Caroline Darian）所拍攝的裸照。

▲多明尼克的三個孩子出庭。（圖／達志影像／美聯社）



此外，多明尼克也持有2名兒媳婦洗澡與裸照。其中37歲的奧蘿爾（Aurore Lemaire）出庭表示，2020年逛街時，年幼女兒們詢問祖父母能不能買玩具，公公竟對孩子們說，「如果妳們為我擺姿勢拍裸照，我很樂意幫妳買。」

多明尼克在超市偷拍女性裙底被捕，電腦遭警方沒收後，持續將近10年的扭曲犯行才曝光。吉賽兒與丈夫生下3個孩子，並且有了7個孫子孫女，原以為家庭生活幸福美滿，沒想到會經歷這般虐待，一度想要消失或自殺，但如今決定放棄匿名權利，公開50年老公的駭人行徑。

▲72歲的吉賽兒放棄匿名，公布丈夫駭人罪行。（圖／達志影像／newscom）



女兒卡洛琳出庭時也表示，在2020年11月2日以前，自己眼中的父親是個體貼又慈愛的人，沒想到竟是「過去20年最糟糕的性侵犯之一」。她得知真相後，成立組織「別讓我睡著」，希望提高人們對於下藥與性侵犯罪的意識，也寫了一本書「而我不再叫你爸爸」，描述父親如何殘酷操控、虐待、摧毀母親的身心，「我確信我被下藥了，但他永遠不會承認」。

如今，多明尼克與14名共同被告，已經承認參與這起法國最嚴重的性侵案，但另外35人否認強迫吉賽兒，還宣稱對方在某種程度上同意性交。全案審判仍在進行中，預計持續到12月。