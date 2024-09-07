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社會 社會焦點 保障人權

女大生遊法國愛上人夫！返台衝摩鐵「至少13次」　人妻看紀錄崩潰

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北一名女子邀請朋友的姪女同遊法國，沒想到朋友的姪女竟跟她的丈夫發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小花（化名）跟丈夫阿翔（化名）到法國遊玩，期間邀了朋友的姪女、正在就讀大學的小琪（化名）一同出遊，沒想到小琪竟跟阿翔發展出婚外情，回台後還到摩鐵開房、陸續發生至少13次性行為，氣得小花一狀告上法院。台北地院審理後，判小琪須賠40萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小花跟阿翔曾是夫妻關係，婚姻存續期間，小花認識了朋友的姪女小琪，正好她與丈夫準備到法國旅遊，於是便邀了小琪同行。

沒想到，旅行的期間，小琪對阿翔產生情愫，不但進攻追求，更在塞納河畔主動勾了對方的手，等到關係確定，還寫了生日賀卡送給對方，整張卡片寫滿了情話，並在其中坦承「我們的關係不論如何都是社會不允許的」，雖然掙扎了很久，但是「感性好像勝過理性了」。

不僅如此，小琪與阿翔返台後，還陸續在摩鐵、家中及辦公室等地，發生至少13次性行為，且小琪為了幫阿翔慶生、慶祝情人節，還跟阿翔一起到泰國、台中等地遊玩。

▲偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲台北一名女子邀請朋友的姪女同遊法國，沒想到朋友的姪女竟跟她的丈夫發生婚外情。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

事後小花抓包婚外情，氣得逼問小琪，「妳真是太不要臉了」、「怎麼好意思跟XX（阿翔的名字）」、「甚至連道歉都不敢說嗎」、「還是睡別人老公很好玩」、「符合你們二十幾歲的遊戲」、「X交啊！不簡單。」小琪則是開口道歉，坦承「破壞妳的婚姻是我的錯，對不起」。

小花相當生氣，將小琪告上法院，求償200萬元。小琪則辯稱，雖然有跟小花、阿翔同遊法國，但並未與阿翔到泰國旅遊、發生性關係等等，之所以會道歉，是因為曾寫賀卡給阿翔，想對小花表達歉意。

不過，由於阿翔坦承跟小琪交往，並且親筆紀錄下了跟小琪到各大摩鐵、在家中床上，以及在辦公室發生性行為的日期，還將性愛的方式約略記載下來，台北地院法官並不採信小琪的說法，衡量雙方的經濟情況後，判小琪須賠40萬元，全案仍可上訴。

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