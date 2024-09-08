新北貢寮和美里新設簡易自來水　居民生活用水更便利

▲蓄水塔儲備用水讓居民生活更便利。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市貢寮區的和美里地區因位置較偏遠，自來水管線無法到達，居民向來依賴山泉水，每到枯水期卻有水源乾涸不穩定的困境，新北市政府水利局補助貢寮區公所約314萬元，新設完成簡易自來水設備，改善了居民用水不穩定及生活不便利的問題。

水利局長宋德仁表示，為改善無自來水的地區居民用水問題，今年度補助314萬於貢寮區和美里1鄰及2鄰，設置簡易自來水系統，由巫里岸溪上游的水源頭設置2處取水口、鋪設2吋HDPE管線2010公尺、及6座3噸蓄水塔，共14戶居民受惠，民生用水更加穩定。

▲管線鋪設施工中。



和美里長吳金發說，這裡的居民從前各自引取附近溪水，但常有水源不穩定、夏季枯水期容易缺水的問題，有時還要到有自來水的地方運水回來，相當辛苦，如今簡水設施完成後，就是有系統地將溪流的水源水量匯流儲存在水塔中供居民使用，很謝謝水利局的幫助，讓大家生活用水變得很方便。

水利局長宋德仁表示，新北市幅員廣大且城鄉地理環境迥異，對於因地理環境因素仍無法使用自來水的居民，市府每年均編列約5,000萬的經費，致力於簡易自來水系統的佈建，2024年度除貢寮區之外，尚有坪林、石門、平溪、三芝、雙溪、三峽等地區，共23處簡易自來水案積極建設中。