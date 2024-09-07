以父之名做公益　陽明營造董事長黃龍泉捐贈新北復康巴士

▲陽明營造董事長黃龍泉（右3）與家人於復康巴士前合影留念。（圖／新北市社會局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

感念父親，以父之名捐贈復康巴士和善款！陽明營造公司董事長、三重中央扶輪社長黃龍泉，有感於行動不便者對於復康巴士接送的日常所需，便在公司成立30周年之際，捐贈復康巴士予新北市，別具紀念意義。新北市府秘書長邱敬斌代表受贈表示，感謝黃董事長的孝心和善行義舉，新北復康巴士服務範圍涵蓋臺北、基隆及桃園區域，讓基北北桃生活圈的銀髮族及身心障礙朋友交通往來都能更便利。

「耀坤號」復康巴士捐贈儀式6日舉行，黃龍泉攜全家人和扶輪社友共襄盛舉，黃龍泉母親也因參與做善事，笑得開心。黃龍泉說，父親黃耀坤83年創立陽明營造股份有限公司，公司長期受到社會大眾的支持與協助，後又因父親生前曾使用復康巴士就醫是很大的受惠者，而起心動念想為社會做更多善事。

▲新北市府秘書長邱敬斌（左）代表受贈並回贈感謝牌予黃龍泉董事長（右）。

黃龍泉表示，雖然公司設立在臺北市，但深知新北市幅員廣闊人口數眾多，許多地區對於復康巴士仍有需求，便於此機會捐贈善款300萬元，其中一部分用於購置復康巴士並以父親黃耀坤先生命名為「耀坤號」，其餘善款則分別捐贈財團法人桃園市善水慈善文教基金會、社團法人中華民國愛盲協會及中原大學做為教育基金。

社會局表示，這次受贈的復康巴士是新北市第810輛，其中739輛都是民間團體及市民個人的愛心與付出，因逐年須汰換達一定使用年限之車輛，實際營運總數為542輛。歡迎有搭乘復康巴士需求者可以電話預約，訂車專線：02-8258-3200或線上預約：https://www.ycbus.org.tw/rayman/netbook.htm。如有捐贈意願，皆可搜尋「新北市好日子愛心大平台」，即可傳遞善心。

▲陽明營造董事長黃龍泉與母親皆表示，有能力為他人做好事，感到相當開心。