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藍營立委赴大武崙挺善樑　謝國樑：投「不同意」促基隆發展

▲藍營立委赴大武崙挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲藍營立委齊聚赴基隆大武崙挺謝國樑。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

立法委員林德福、葛如鈞、葉元之及林沛祥於3日赴基隆大武崙商圈與基隆市長謝國樑及多位黨籍議員一同與民眾熱情互動、請安，並呼籲民眾支持「不同意罷免」。謝國樑表示，透過與林沛祥委員在中央與地方通力合作，大武崙地區排水、交通各方面都有顯著改善，期盼大武崙地區市民朋友能用「不同意罷免票」對抗阻礙城市發展的罷免團體。

林德福表示，3日赴基隆就是為了力挺謝國樑市長，自己當過8年永和市長，深知好的行政首長只要留在地方，絕對是造福市民。他指出，本次罷免的始末民眾心知肚明，也有許多民眾都無法接受林右昌為了掩蓋自己過去的作為而找其他團體來罷免，所以務必用不同意罷免票支持積極於市政的謝國樑。

▲藍營立委赴大武崙挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

葉元之表示，全台灣都很關注本次罷免案，但多數民眾都不了解為何謝國樑市長會被罷免，合理懷疑只是林右昌看謝國樑不順眼。他進一步指出，目前地檢署已經認證大日公司行賄，謝國樑市長的作為都是在守護市產，但罷免團體又說罷免理由不是因為此案，根本是 「欲加之罪，何患無辭」。他怒斥，本次罷免毫無正義，民進黨為了自己的利益而不顧市民福祉，邀請市民為了民主投票，齊心對抗吃相難看的民進黨。

重返議員任內選區的林沛祥表示，自己前幾天方與交通部公路局開協調會，並獲得承諾，在未來幾年基金一、二路的人行空間將全面改觀。他也指出，好的施政需要中央民代跟地方政府通力合作，他將繼續與謝國樑市府合作，並積極優化交通與民生。他呼籲，我們不能讓政治霸凌的人繼續囂張，甚至是阻撓城市進步。

▲藍營立委赴大武崙挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

科技立委寶博士葛如鈞指出，選舉是科學的事，絕非情緒的事，民進黨不應煽動群眾來為情緒勞動，民主需要大家站出來反對罷免，用行動支持民主的科學。

謝國樑表示，非常謝謝立院黨團持續造訪基隆幫忙打氣，自市長任內以來，不斷與林沛祥委員長期關注大武崙地區，涵蓋易淹水地區、基金一路騎樓整平等，未來也會將大武崙森林公園規劃成優質休憩場域。他更承諾，因大武崙較屬獨立生活圈，現正找尋地點來興建一座室內兒童樂園以造福大武崙地區的家庭。

謝國樑最後強調，罷免答辯書已於前幾日送出，針對罷免團體採用「違反選罷法式」的抹黑，期盼不要只用一段不具名、來源不明的錄音來違反選罷法。他呼籲罷免團體應提出更詳盡的證據，如此抹黑、造謠是有嚴重的法律問題，對此給予嚴厲譴責。他指出，民眾厭惡這場罷免，邀請民眾一同投出「不同意罷免票」，來促進基隆城市發展。

▲藍營立委赴大武崙挺善樑。（圖／記者郭世賢翻攝）

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