視察捷運萬大中和線中和站　侯友宜：力拚2027年底完工

▲萬大中和線中和站與新北環狀線以地下連通道站內便捷轉乘，減少通勤時間串聯雙北捷運路網。（圖／新北市捷運工程局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府積極推動三環六線軌道建設，其中萬大中和線進度已達75%，市長侯友宜6日上午前往中和站工區視察施工進度，並慰問施工團隊的辛勞，期勉團隊全力朝2026年拆除施工圍籬、2027年底完工的目標努力，盼盡早實現三環六線「中接雙北」願景，提供市民更便捷的交通路網。

捷運萬大中和線全線長9.5公里，路線由金城機廠的莒光站起至中正紀念堂站，沿途行經新北市土城、中和、永和及台北市萬華、中正等行政區，新北市境內長5.7公里設5座車站及1座機廠。侯友宜表示，截至今年7月底，工程進度已達75.5%，預計2026年拆除施工圍籬，感謝臺北捷運公司、雙北捷運局及工程單位的努力，期盼早日還路於民，解決中和連城路、土城金城路等交通要道因捷運施工造成的塞車情形。

▲侯友宜6日至萬大中和線中和站視察，瞭解萬大中和線全線、與新北環狀線中和站轉乘地下連通道進度。

侯友宜說，萬大中和線全線隧道均已鑽掘完成，新北市段佔有8條隧道，潛盾隧道進度目前僅剩LG05永和永平國小站至LG06中和站間拆除潛盾機作業，預計今年11月30日完成新北市段貫通。侯友宜也指出，萬大中和線中和站規劃與新北環狀線以地下連通道作站內轉乘，由連通道步行僅需3分鐘就可到達環狀線中和站，十分便利。未來萬大中和線通車後，民眾從新北市至臺北市通勤時間約可減少10分鐘，並可有效紓解雙北市於尖峰通勤時間交通壅塞問題。

捷運局表示，捷運萬大中和線第一期施工計畫總經費741億元，新北市段總經費448億元約占60%，萬大中和線工程透過雙北合作計畫，由臺北市協助興建，新北市則辦理都市計畫變更、用地取得、交通維持計畫及民意協調等作業，預計2027年底完工。

▲萬大中和線正全面展開施工作業，侯友宜期勉施工團隊如期如質實現三環六線「中接雙北」願景。