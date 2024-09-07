產經大學EMBA提升領導思維　侯友宜鼓勵企業根留新北

▲新北企業產經大學EMBA學院於6日開課。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北企業產經大學首屆EMBA學院6日開課，市長侯友宜也特別到場頒發感謝狀給首堂課的主講人-公信電子股份有限公司宣明智董事長，除了感謝各企業投資新北市，也期許未來新北市更完整的基礎建設和各項有利條件，能夠吸引更多企業投資新北、根留新北。

侯友宜表示，新北企業產經大學已經辦理12年，非常感謝各企業領導及菁英人才與會，這次EMBA學院邀集各方面在業界有豐富經驗的主講人，與學員共同研究交流實戰經驗與策略。侯友宜說，臺灣多為中小企業，為此新北市積極推動招商一條龍專人服務等多元產業輔導措施，透過簡政便民的政策推動新北市中小企業轉型，使其放大優勢、降低劣勢，跟上國際AI人工智慧及淨零排放趨勢，迎接全球化挑戰。

▲侯友宜鼓勵企業持續深耕新北。

侯友宜指出，市府持續建構板橋、新莊與三重三大發展軸心，並積極進行軌道建設，未來待三環六線完成，車站密度可望超越東京、首爾，加上不斷移入的人口，這些都是企業得以長遠發展的有利條件，侯友宜鼓勵企業深耕新北，活絡城市經濟，市府也會繼續成為企業最有力的後盾。

經發局補充說明，今年新北「企業產經大學」分為3大主軸，共計15堂課程，內容包含「AI數位轉型學院」，提供最新AI人工智慧及CHATGPT趨勢；「NetZero淨零排放學院」則是為企業提供淨零法規並融合理論與實務的經驗分享；「EMBA學院」全方位提升企業領導層的戰略思維和管理能力，此次50個名額也瞬間招生額滿，希望藉此推升新北產業競爭力，帶動產業邁向新高峰。

▲侯友宜頒發感謝狀給首堂課程主講人宣明智董事長。