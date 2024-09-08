新北全齡設施友善長者　汐止區農會打造綠色照顧園區

▲汐止區農會目前已有11個小農鮮舖據點，提供在地小農物產。（圖／新北市農業局提供，下同）



記者郭世賢／新北報導

汐止區農會休閒中心重新整修打造成綠色照顧園區6日啟用，該園區是新北市第一座結合綠色照顧站、銀髮俱樂部、農事體驗及食農教育的複合場域。新北市政府農業局主任秘書劉淑芬到場為綠照園區暨小農鮮舖揭幕，並肯定汐止區農會投入在地服務。

汐止區農會於85年將原舊有糧倉改造成銀齡休閒中心，占地約2,300坪，109年開始以打造全齡友善環境為出發點，復耕300多坪的水稻田供民眾進行食農教育體驗。今年將原先老舊昏暗的小農鮮舖重新整修，並擴大為20坪，增加民眾購物空間，另外為方便綠照園區長者通行，入口增設無障礙通道。戶外則規劃主題香草植物花園專區及象徵的藍鵲陶塑裝置藝術，並保留原有提供民眾農事體驗的水稻田，做為食農教育場域。

▲新北市農業局主任秘書劉淑芬到場為汐止區農會綠照園區暨小農鮮舖揭幕。

另外，考量部分銀髮長輩關節行動不便，打造高度100公分的不彎腰菜園區，讓長者可輕鬆從事農作栽培，以全齡設計打造出環境、生活、健康三構面的平衡，供民眾全年進行綠色照顧、多元學習與食農課程，提供青銀共融、身心療癒的休憩場域。

新北市農業局表示，新北市致力推動農業健康市/式，與新北市各地區農會共同來打拼，不只為市民朋友提供最優質的農特產品，也替農友開拓通路，更為當地農友及高齡長者提供貼心的服務和照護，目前新北已有16家農會成立綠色照顧站，攜手農會一同實踐農業多功能價值。

▲汐止區農會綠照園區打造高度100公分的不彎腰菜園區。