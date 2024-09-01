赴基隆力挺謝國樑勝利3握　馬英九籲民眾「別上民進黨的當」

▲馬英九赴基隆力挺謝國樑勝利3握。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

前總統馬英九今（1日）下午赴基隆百福黃昏市場與基隆市長謝國樑、副議長楊秀玉、市議員蔡旺璉、張耿輝、郭美秀、鄭愷玲、連恩典及七堵區多位里長向民眾請安問好，爭取更多市民朋友的認可，並一同品嚐七堵美食封神雞。本次為馬英九總統第三度至基隆替謝國樑市長打氣，兩人更進行了「勝利三握」，謝國樑表示，每當跟馬英九總統握手，信心便倍增；馬英九也再次呼籲基隆市民務必堅定投下「不同意罷免票」，讓民進黨的惡意罷免失敗！

馬英九表示，謝國樑市長做人誠懇、做事認真，毫無理由將其罷免。他指出，民進黨執政貪污腐敗，兩個月前鄭文燦裁定羈押，民進黨為轉移鄭文燦弊案焦點，特意操弄罷免謝國樑以轉移焦點，盼民眾切勿上了民進黨的當。

馬英九強調，謝國樑市長任內勤政愛民，守法守紀，建立了親子、長者照護平台等，同時也將促進基隆捷運沿線如七堵等地的產業發展。他也表示，民進黨聲稱東岸商場案為罷免主因，但如今在法律上已迎來東岸商場案四連勝，大日公司更遭到起訴，證明市府完全是依法行政，懇請民眾堅定支持謝國樑，絕對不能讓市民權益被行賄財團侵佔。

針對東岸商場案，謝國樑強調，事實目前已越辯越明，市府堅持依法行政的態度，無法與弊案纏身的大日公司合作。

謝國樑指出，經馬英九總統前來宣導，已經有更多民眾知道要出來投「不同意」票，十分感謝馬總統短時間內三度前來基隆，每當緊握馬總統的手，他便感覺支持度上升且信心大增，期盼馬英九總統能持續前來加持。