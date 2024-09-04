軍人節上麻將館聚賭！海軍中校10人被抓　警扮賭客破門

記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市警方近日接獲情資，指義二路上一間麻將館疑似有賭博行為，專案小組埋伏1個多月，3日持搜索票進入館內搜索，當場查扣11萬餘元現金，值得注意的是，賭客中竟有10名軍人，最高軍階為海軍中校，全案將依賭博罪偵辦。

▲基隆警查獲麻將賭場，竟發現賭客中有10名軍人，其中1人為海軍中校 。（圖／記者郭世賢翻攝）



基隆市義二路上一家的麻將館，去年即被警方查獲涉經營賭博，基隆市警方又接獲情資，報請檢察官指揮成立專案小組，在長達約1個月埋伏、蒐集相關跡證後，向基隆地方法院聲請搜索票獲准，於3日喬裝賭客入內蒐證，俟時機成熟後表明身分，成功一舉查獲疑似麻將賭場。

▲現場查扣現金11萬1200元。（圖／記者郭世賢翻攝）

現場查扣麻將13副、牌尺52支、搬風13顆、積分卡6批、撲克牌9副、現金新台幣11萬1200元、打牌將數銷售單100張等證物，並帶回52名賭客，相關事證尚清查釐清中。

據了解，52名賭客當中竟然有10名軍人，包括海軍中校等8人及其他單位的1名中士、1名士兵，且張姓賭場負責人曾任警職，擔任代理偵查佐。

警方呼籲市民，無論是合法娛樂還是其他活動，切勿參與任何形式的非法賭博，以免觸犯法律並造成不必要的損失，警方也將繼續加強對非法賭博活動的打擊力度，保護市民的合法權益。