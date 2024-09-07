新北觀旅局赴泰國推觀光　宣傳基北北桃區域旅遊

▲新北市觀旅局赴泰國推觀光。（圖／取自Pixabay）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府觀光旅遊局6日在泰國曼谷辦理觀光推介會，攜手新北旅宿業者向泰國同業宣傳新北市觀光魅力，並拜會曼谷辦事處、泰國旅行社協會TTAA、泰國台商總會等單位，積極推廣更多泰國出境旅客選擇新北觀光。

新北市觀旅局除了持續行銷深具國際知名度的新北歡樂耶誕城、平溪天燈節以及2025雙北世壯運之外，也迎合泰國遊客的旅遊偏好加強曝光新北在地的美食小吃及特產，例如淡水阿給、九份芋圓、萬里蟹、石門肉粽、三峽金牛角、烏來原住民竹筒飯等，這些美食以插畫風格躍上3公尺高的迎賓牆相當吸睛，坪林包種茶蛋捲、三峽碧螺春茶葉、鶯歌瓷器茶具等伴手禮亦深受泰國業者喜愛。

觀旅局長楊宗珉指出，泰國來台旅客截至今年5月為止已超過18萬人次，在東南亞僅次於馬來西亞及菲律賓，因此新北觀旅局繼5月份到馬來西亞推廣之後再加催馬力，希望藉曼谷晚宴自辦推介會吸引更多泰國遊客到新北。

新北本次亦同時推廣基北北桃遊程，並協助發放台北、桃園摺頁，楊宗珉強調，基北北桃合作交流平台已有默契，新北市推廣整個北台灣的旅遊讓基北北桃觀光市場一同受益，尤其今年7月基北北桃共赴韓國辦理推介會成效良好，相信未來4市合作會更加頻繁。

新北此行亦拜會觀光署駐曼谷辦事處，尤其辦事處8月份才剛辦完3場台灣自由行講座，有最新鮮的拓展泰國背包客市場經驗與新北分享，此外新北也拜會泰國旅行社協會TTAA及泰國台商總會，期望持續壯大團客客源。