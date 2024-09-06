侯友宜頒獎表揚義警楷模　感謝無私奉獻捍衛新北治安

▲新北市長侯友宜致贈紀念品，感謝義警辛勤付出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府今（6日）舉辦「第十三屆金勤獎義警楷模頒獎典禮」，市長侯友宜出席典禮並頒獎表揚125位義警楷模，感謝他們長年無私貢獻，也期許所有民力繼續與市府攜手捍衛新北治安。

侯友宜表示，新北市幅員遼闊、人口眾多，警民比是六都最高，治安管理挑戰大，感謝民間力量彌補警勤空隙，共同組成治安防護網，讓新北市治安穩定，人民可以安居樂業。

▲新北市政府6日舉辦「第十三屆金勤獎義警楷模頒獎典禮」，侯友宜表揚125位義警楷模。

侯友宜強調，今日頒獎典禮上看到許多服務長達30、40年義警同仁，他們辛勤奉獻的精神令人尊敬，期許未來招募到更多年輕新血，讓義警的工作能一棒接一棒傳承下去。

警察局表示，「金勤獎」代表「真情」、「真勤勉」，藉由表揚義警楷模，提高同仁工作榮譽感及協助維護治安的意願。本屆獲選為義警楷模年資30年以上人員多達10名，其中三重樂隊分隊分隊長葉天送、蘆洲第三中隊書記林金忠及直屬義刑中隊書記華偉等3名義警楷模，更是從事義警工作達40年以上，獲選義警楷模實至名歸。

▲侯友宜感謝義警無私奉獻，捍衛新北治安。