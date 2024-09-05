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99國民體育日狂歡！新北運動中心當天免費　可抽萬元按摩椅

▲▼ 99國民體育日_新北運動中心泳池免費使用(照片來源：泰山運動中心) 。（圖／體育局提供）

▲▼ 99國民體育日_新北運動中心泳池免費使用，圖為泰山運動中心 。（圖／體育局提供）

記者戴上容／新北報導

迎接99國民體育日，新北市今年首度攜手「喬山健康科技」，9月9日當天全市運動中心與運動聚點大開放，免費使用體適能館與游泳池，邀請全民一起動起來！除此之外，9月、10月間在運動中心和運動聚點消費憑發票還能參加抽獎，頭獎是市值近5萬元的豪華按摩椅，讓運動後享受極致放鬆。此外，更有999名幸運兒將免費獲得「喬山Welltivity 90天線上運動課程」。

新北市體育局表示，9月9日當天包括新莊、新店、淡水、三重、中和、板橋等14個新北運動中心的體適能館和游泳池將免費開放使用，部分場館還開放羽球、籃球、桌球、壁球等設施免費體驗，但需事先預約登記。而新莊運動中心的攀岩設施、蘆洲和三重運動中心的射箭場也將免費開放，讓運動愛好者一次享受多元運動樂趣。

今年國民體育日的亮點活動不只免費運動體驗，還有豐富的抽獎活動。只要於9月9日至10月9日完成線上登記，999名幸運兒將獲得市值750元的「喬山Welltivity 90天線上運動課程」，課程涵蓋伸展、瑜伽、有氧、肌力訓練等多種運動，隨時隨地跟著教練一起鍛鍊身體。

▲▼ 99國民體育日_新北運動中心泳池免費使用(照片來源：泰山運動中心) 。（圖／體育局提供）

此外，9月、10月間在新北運動中心及運動聚點消費，憑發票登錄活動官網即有機會抽中價值5萬元的豪華喬山按摩椅！其他獎項還包括喬山筋膜槍、Welltivity運動組（運動包、時尚折疊水壺、冰感速乾毛巾）等超值好禮，絕對不容錯過。詳細活動資訊請上活動頁查詢，並隨時鎖定「新北運動聚點」粉絲專頁掌握最新消息。

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