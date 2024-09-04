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新北小六女童開學第2天墜樓亡　同學寫卡片放座位送別

▲▼ 開學第二天，國小女童在校園內墜地 。（資料照／記者戴上容翻攝）

▲ 開學第二天，國小女童在校園內墜地 ，由於當下有些同學無意間目睹悲劇，校方緊急啟動關懷機制。（示意照／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區某國小在開學第二天發生了一起令人心痛的意外。2日上午8時許，一名小學六年級的女童從校內5樓墜下，頭部重創，經搶救後不幸宣告不治。當時，許多同班同學正在尋找她，無意間親眼目睹了這場悲劇。校方隨即啟動關懷機制，並在事發2天後，安排輔導老師為同學們提供心理支持。同學們也自發寫下卡片，放在女童的座位上，向她表達最後的祝福。

這名女童是獨生女，多才多藝，不僅學習鋼琴、跳舞，與家人、同學關係融洽，學業成績也十分優異。事發時正值早自習，女童手持一包衛生紙走出教室，老師與同學們都以為她是去上廁所。然而，當女童久未返回教室時，老師立即指示全班同學展開搜尋，結果有幾位同學意外親眼目睹了這場悲劇。

據悉，女童曾在遺留下的文字中透露過她對「人生的看法」，但具體的墜樓原因仍是一個謎。女童的父母在接到消息後立即趕往醫院，無法接受這殘酷的現實。他們表示，前一晚才與女兒相擁而眠，早晨送她上學時一切如常，沒想到竟在校園發生如此意外。

校方隨即啟動悲傷輔導措施，並向全校家長發出一封信，告知此事的發生，並對女童所在班級的同學進行緊急輔導，特別是針對目擊事件的學生提供個人輔導和關懷。

校方表示，該班級目前的出席狀況正常，同學們這幾日親手寫下卡片，放在女童的座位上，向她表達最後的祝福，以此撫平心中的傷痛。此外，校長、主任、家長會長等人也前往靈堂上香，對女童家屬表達深切的關懷。

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