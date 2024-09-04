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新北富二代警開芭樂票還賭債遭毆　自提辭呈火速獲准

▲新北徐姓警員積欠賭債被債主痛毆。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北徐姓警員積欠賭債被債主痛毆。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者戴上容、吳佩蓁／新北報導

新北市永和分局秀朗派出所徐姓警員，傳出因賭博欠債80萬，使用空頭支票（芭樂票）清償債務，還從債主手中套走現金，債主不滿被騙將他痛毆一頓，隔天上班時被主管發現滿身是傷，整起事件才曝光。據了解，徐員昨（3日）提出辭呈，分局長王耀輝火速批准，今（4日）正式生效。

徐員過往曾因成功阻詐，攔下50萬匯款，與被害人合影登上媒體版面。據了解，徐員家境優渥是富二代，但近日卻傳出爛賭欠下80萬賭債，跟黑幫調200萬空頭支票還款，並從債主手上套現金，債主發現後，徐員再用相同方式拿空頭支票抵債，債主直接將他痛毆一頓，徐員帶傷上班後才讓整起事件曝光。

▲▼徐員過往曾因成功阻詐，攔下50萬匯款，與被害人合影登上媒體版面 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲徐員（左）曾因成功阻詐，與被害人合影登上媒體版面 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方表示，永和分局秀朗所徐姓警員疑因積欠賭債，持支票向友人周轉現金，但該支票跳票後遭友人毆傷。永和分局得知上情後先將徐員記一大過處分、調至警備隊靜候調查並列為汰除對象。

昨日新聞曝光後，徐員馬上提出辭呈，分局長王耀輝也立即批准，今（4日）正式生效。對於是否跟黑幫調空頭支票、欠債金額、賣錶賣車還款等，警方皆不願證實。

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