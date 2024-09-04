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約會網站結識男子　女赴約慘成性奴被「囚禁凌辱4年」生下孩子

▲▼女性,性侵,暴力,崩潰,家暴,受害。（示意圖／達志影像）

▲女子遭男子虐待囚禁4年才被救出。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

波蘭一名女子在約會網站結識男子並且前往見面，沒想到慘遭對方綁架，囚禁在一個廢棄穀倉中長達4年，設施內完全沒有任何水電也沒有廁所，期間遭對方多次性侵，最後甚至懷孕。

當地媒體報導，30歲受害女子瑪格札塔(Malgorzata)，2019年透過約會網站結識35歲男子馬特烏斯(Mateusz J)，當年才20多歲的她慘遭綁架囚禁，被迫成為性奴多年，遇到不人道的待遇。

馬格札塔所住的廢棄穀倉，雖然距離附近人家僅4公尺，卻被囚禁長達4年沒人發現，馬特烏斯時常虐待毆打她，在被囚禁期間多次因為不同傷勢被送到醫院，包含手腳骨折、肛門插傷，甚至曾生下孩子，孩子後來送人收養。

馬格札塔近來再度被送醫治療肩膀脫臼時，終於勇敢把事情告訴醫院工作人員，醫院趕緊幫忙報警。她表示，所住的地方沒水沒電，也沒有廁所和暖氣，如果沒有滿足對方的性需求就會被打，「我不敢告訴醫生真相，他威脅我，如果我求救下場會更慘」。

警方已於8月30日將馬特烏斯逮捕，並指控精神虐待、身體虐待、性虐待和剝奪自由等罪，若是罪名成立將面臨最高25年刑期。

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