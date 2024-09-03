變態水電工在客戶家裝針孔　偷拍16名受害女更衣愛愛長達10年

▲水電工在女客戶家裝針孔偷拍。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名水電工被控在客戶家中裝設針孔攝影機，偷拍女子上廁所、更衣、性行為等私密畫面長達10年，直到一名受害女子在床下發現偷拍裝置向警方報案，才讓他多年的惡行被曝光。

34歲男子德諾姆(James Denholm)被控偷拍、偷窺惡行長達10年，警方搜索他位於亞伯丁(Aberdeen)家中，在多種相機、手機、硬碟、SD卡和筆電中查獲大量偷拍內容，他除了在客戶家安裝針孔攝影機，也在公共廁所裝設偷拍。

James Denholm's crimes emerged after one victim found a camera under her bed: https://t.co/xK5tZLYRuV — BBC Scotland News (@BBCScotlandNews) September 2, 2024

檢察官表示，德諾姆2013年6月至2023年8月期間，偷拍的受害者多達17人，其中16人是女性，還查獲他在2007年至2012年間擁有大量兒童不雅圖片與影片。

德諾姆多年的惡行，直到2022年5月一名女受害者在床下發現偷拍裝置才曝光，許多受害者直到去年才知道自己遭到偷拍。德諾姆日前出庭時，當庭對16項指控認罪，被判2年8個月刑期，隨後監管2年6個月，名字終身登記在性犯罪名冊中。

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