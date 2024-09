變態水電工在客戶家裝針孔　偷拍16名受害女更衣愛愛長達10年

▲水電工在女客戶家裝針孔偷拍。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

英國一名水電工被控在客戶家中裝設針孔攝影機,偷拍女子上廁所、更衣、性行為等私密畫面長達10年,直到一名受害女子在床下發現偷拍裝置向警方報案,才讓他多年的惡行被曝光。

34歲男子德諾姆(James Denholm)被控偷拍、偷窺惡行長達10年,警方搜索他位於亞伯丁(Aberdeen)家中,在多種相機、手機、硬碟、SD卡和筆電中查獲大量偷拍內容,他除了在客戶家安裝針孔攝影機,也在公共廁所裝設偷拍。

