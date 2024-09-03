變態媽為保戀情！「下藥迷暈6歲女」獻給男友性侵　被判入獄17年

▲英國一名變態媽下藥迷暈6歲女兒後將她獻給男友性侵。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

英國一名32歲媽媽為了討好男友，竟給6歲的女兒下藥將她迷倒後，將女兒獻給43歲的男友性虐待。這名媽媽的惡行敗露後，如今被法院以串謀性侵、為兒童注射有毒物質等罪名，判入監獄17年。

據《每日郵報》報導，女童母親與男友的罪行是男友在酒吧上廁所時，將手機放在桌上，被一名女性朋友看到訊息後所揭發。法庭文件顯示，女童的母親在2021年7月至12月期間，就不斷與男友密謀要如何迷暈自己年僅6歲的女兒，並讓男友性侵女兒的計畫。

報導稱，這名不負責任的媽媽甚至在性侵前幾天，將孩子的不雅照當作「聖誕禮物」送給男友，並在2021年的12月對女兒下藥，等女兒被迷暈後，讓男友來到家中施以性虐待。法醫為女兒進行體檢後，在女童體內找到舒緩疼痛，但可能導致嗜睡的Tramadol，以及其他處方麻醉藥，但醫學檢查證明她未被性侵。

母親與男友在量刑聽證會上痛哭流涕，還否認性侵女童，不過法院仍判處2人「串謀性侵13歲以下兒童」、「虐待兒童」等罪名成立。此外，這名媽媽還被控告為孩子注射有毒物質。法官表示，她的行為「完全超出了正常人的理解」，因此決定剝奪其撫養權，「這名孩子將會十分安全，因為她不會再見到自己的母親了」。

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