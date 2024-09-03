全家開心幫爸爸慶生完　17歲男突然「菜刀屠殺父母」暴砍12歲弟





▲17歲少年坦承犯案。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

義大利傳出滅門慘案，一名17歲少年與家人幫爸爸慶祝生日，慶祝完生日後不久居然用菜刀殘忍殺害父親、母親，連12歲的弟弟也不放過，誇張案件震驚外界。

事件8月31日發生在米蘭市附近帕代諾杜尼亞諾(Paderno Dugnano)，17歲少年被控殺害51歲父親法比歐(Fabio Chiarioni)、49歲母親丹妮拉(Daniela Albano)與12歲弟弟。

少年報案時原本向警方謊稱，他上二樓進去弟弟房間時，目睹父親拿刀刺殺母親和弟弟，2人分別倒在地上與床上，所以他拿刀對父親發動攻擊，坦承「我殺了父親」。然而警方在他身上沒有發現掙扎痕跡，所以沒有採信故事，1日他終於在第二次審訊中坦承真相。

少年表示，一家人幫父親慶祝完生日後不久，他突然產生想要犯案的念頭，所以1日凌晨2時他拿起一把菜刀，先攻擊12歲弟弟，狂砍十幾刀把弟弟殺害後再到父母房間攻擊。

可怕事件震驚當地社區，鄰居表示，事發當天他們完全沒聽到任何聲音，直到隔天看到警車才察覺有案件發生，「他們是一個很普通的家庭，和其他人一樣」，凶嫌平時很安靜，沒想到竟然犯下駭人命案。警方正在調查凶嫌犯案原因。