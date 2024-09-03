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夫妻目睹失控車瞬間衝進客廳　「撞向3隻寵物犬」驚險畫面曝光

夫妻目睹失控車瞬間衝進客廳　「撞向3隻寵物犬」驚險畫面曝光。（圖／翻攝自TikTok／marcusholmberg3）

▲車子撞向3隻寵物犬。（圖／翻攝自TikTok／marcusholmberg3）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一對夫妻在家吃飯時，一輛失控汽車突然衝向他們家，整輛車撞進客廳，當時家中3隻寵物犬也在現場，嚇得夫妻表示，當時感覺好像發生爆炸，到處都是碎片和灰塵，慶幸他們能活下來。

事件8月30日晚間10時30分左右發生在鳳凰城，男屋主霍爾伯格(Marcus Holmberg)與妻子里維拉(Sabrina Rivera)當時坐在沙發上吃晚餐，突然一輛車撞破牆壁、瞬間往他們與寵物犬的方向衝過來，造成2人受傷。

@marcusholmberg3 We almsot died last night. An angel was watching my family. We are all okay dogs are all okay #fypage #mustang #phoenixaz #drunkdriver ♬ original sound - BIG RED

監視器畫面可看到，汽車撞進房屋後，現場立即冒出大量灰塵與碎片。霍爾伯格表示，「感覺像炸彈爆炸，車子猛烈衝進來，一切都發生得太快，瞬間爆發，我和妻子能活著真的很幸運」。

警方調查發現，車禍原因為一名18歲少年酒醉後駕車，試圖做甩尾特技時，車子失控意外衝向這對夫妻的家。霍爾伯格表示，由於房子結構遭到嚴重破壞，他們預估維修費用可能高達3萬美元（約台幣96萬元），他和妻子也都受傷，幸好寵物犬沒事，目前已在募款網站GoFundMe舉辦活動，希望大家能夠幫忙。

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