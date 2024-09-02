俄無人機疑闖入領空　逾半波蘭人支持軍方「直接擊落」

▲俄軍上月攻烏時，一架疑似無人機的物體飛入波蘭領空，多數波蘭人支持軍方直接將其擊落。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

波蘭媒體Rzeczpospolita在9月1日發布的一項調查顯示，多數波蘭人認為，軍方應該擊落俄羅斯在空襲烏克蘭期間進入波蘭領空的無人機。此前，俄羅斯在8月26日攻擊烏克蘭時，有一架不明飛行物意外闖入了波蘭領空。

綜合外媒報導，8月26日上午，俄羅斯在攻擊烏克蘭時，一架疑似為俄羅斯「見證者」（Shahed）無人機的不明飛行物在波蘭上空飛行了超過30分鐘後消失。隔日，波蘭準將德雷維尼亞克（Tomasz Drewniak）在接受RMF24電台採訪時表示，俄羅斯可能透過派遣無人機進入波蘭領空來測試波蘭的防空系統。

隨後，SW Research機構於8月27至28日對800名受訪者進行意見調查，詢問他們軍方是否應在不確定物體是什麼的情況下，仍選擇擊落這些不明飛行物，其中有58.5%受訪者持正面意見，22.1%的人表示反對，另有19.4%的人則沒有意見。值得注意的是，支持擊落不明飛行物的女性比例高於男性，女性受訪者中有61%表示支持，而男性則為56%。

報導稱，波蘭已不是第一次發生俄烏在交戰時，有飛彈或無人機誤入波蘭領空的事件。今年3月，俄羅斯對烏克蘭發動大規模空襲時，一枚飛彈飛入了波蘭領空，導致2名平民死亡。事後，波蘭調查發現，這是烏克蘭為了攔截俄國攻勢所發射的一枚地對空飛彈，而烏克蘭也為此道歉。