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社會 社會焦點 保障人權

幫運400萬海洛因肖想「黑吃黑」慘被押走　警破門救人2男急自首

▲毒品示意圖。（圖／免費圖庫pixabay）

▲彰化男子涉嫌走私毒品遭到黑吃黑，彰檢起訴4人。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化30歲賴姓男子，涉嫌接下運毒集團任務幫忙運送海洛因，透過黃姓男子，找來游男當「空中飛人」，到泰國攜帶市值近400萬元海洛因走私回台，不料卻遭到黃、游兩人「黑吃黑」，只好押走2人逼問毒品下落，黃母焦急報警聲稱「兒子遭到擄人勒」，警方破門救人時，2人嚇得自首，彰化地檢署調查後偵結，將4人依毒品罪嫌起訴。

彰化地檢署起訴指出，賴男接受運毒集團委託運送毒品海洛因，於6月間找來23歲黃男，由黃找來一名20歲游男擔任「空中飛人」，到泰國運毒，並約定事成之後，黃可得5萬元，游可得25萬元。

游男到花壇鄉1間廟壇並領取工作手機後，又到埔心鄉找黃男，拿著賴男交付的35000元及泰銖5000元搭機出境，26日到芭達雅遊玩了3天後、29日與泰國方接應人員相約在飯店，對方搭計程車前來未下車，僅搖下車窗並指示其自行到後車廂拿取裝有海洛因的3條洗面乳及零食。游男隨即在群組回報「東西拿到了」，指示「東西要分開放不要聚在一起」。

游男當晚與黃男視訊時，確認黃男有銷貨管道後，2人想將毒品私吞下來，游男6月30日回國後，先將毒品交給黃男，2人隨即失聯，賴找上黃男，黃卻騙說「游男被人抓走了」，黃將毒品藏起後，隨即與游2人展開大逃亡。

賴男找不到黃、游2人，於是找來弟弟幫忙，透過手機定位找到游男，並將2人帶往一處倉庫，「北部有人要下來了」要求交出毒品，黃趁隙打電話向媽媽求救，「說自己被人綁架，對方要求將東西交出來」，並指出他被綁架的地點。

黃母一聽立即報警救愛兒，警方破門而入將黃、游救出，警詢時2人原本只說是有債務糾紛，但一看到派出所外有多名黑衣男子徘徊等候，嚇得透過友人深夜聯繫刑大表示要「自首」，全案因此曝光。

黃男帶著警方，交出藏放在機車置物箱毒品，共有海洛因5包、總毛重695.11公克，粗估市價近400萬元，黃、游坦承不諱，賴姓兄弟全部否認，檢方調查後今天偵結，依違反毒品危害防制條例等罪嫌，將4人提起公訴。

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