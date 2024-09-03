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開學不到一周！高雄23班因腸病毒停課　就診人次進流行期

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫,停課。（圖／記者李毓康攝）

▲國內腸病毒進入流行期，學童開學不到一周就停課。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

開學不到一周，就有許多家長接到停課通知，原來是腸病毒疫情升溫。高雄市衛生局表示，8月25日至31日，高雄腸病毒門急診就有1202人次就診紀錄，與全國就診人次均達流行閥值，統計幼兒園、托嬰中心共有23班停課。

依據疾病管制署監測資料顯示，第35週(8月25日至31日)全國腸病毒門急診就診計1萬4279人次 (流行閾值:1萬1000人次)，高雄市1202人次 (流行閾值:1200人次)，全國及高雄市均達流行閾值。

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高雄市衛生局統計，今年截至目前全國腸病毒感染併發重症確定病例累計5例，其中高雄市有1例為克沙奇A10型；另全國已檢出12例EV71型個案，高雄市佔1例。統計高雄市8月30日至9月3日因腸病毒新增停課班級數共23班，包括幼兒園18班、托嬰中心5班。

衛生局提醒，腸病毒疫情每年約自9月開學出現第二波疫情高峰，請家長及教托育機構提高警覺，注意腸病毒重症前兆病徵及預防學幼童傳播，加強環境清潔與漂白水消毒，落實生病在家休息。

▲屈公病。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲屈公病與登革熱都是透過斑紋傳播。（圖／記者許宥孺翻攝）

此外，衛生局今日也公布一例境外移入屈公病確診者。個案為40多歲外籍人士，經疫調8月29日出現發燒、頭痛等症狀，同日自印度入境，在小港機場發燒篩檢站量測體溫39.5度，經採檢登革熱NS1快篩陰性，8月30日中央實驗室檢驗屈公病陽性確診。

衛生局接獲通知隨即安排個案住院觀察，並針對個案居住及活動地劃定半徑約50公尺範圍執行地毯式強制孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。

衛生局表示，屈公病與登革熱一樣，都透過帶有病毒的埃及斑蚊或白線斑蚊傳播，屈公病常見症狀為突然發燒、關節疼痛或關節炎(特別是手腳的小關節、手腕、腳踝)、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛或皮疹，且可伴隨結膜炎、腹瀉、畏光等非典型症狀，症狀持續約3至7天，大部分患者在7至10天內可康復，少數患者從發病開始出現嚴重的關節痛，並持續數個月。

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高雄衛生局腸病毒停課屈公病

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