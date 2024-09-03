雙北幼兒園30班停課！開學首周腸病毒殺入校園　家長哀號

▲才剛開學，雙北幼兒園已有30班因腸病毒停課。（圖／台北市教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

國內腸病毒持續升溫，上周五才剛開學，這兩天陸續有幼兒園家長接到孩子的停課通知，因為班上有同學感染腸病毒。據北市教育局統計，目前全市幼兒園已有20班停課；新北市也有10班幼兒園停課。雙北教育局提醒各校，加強校園消毒、進行學童衛教宣導，也請家長留意疫情發展。

腸病毒延燒，讓學校、補習班和幼兒園如臨大敵，剛開學就忙進行衛教宣導，也有學校因有學生確診校內大消毒。這兩天也有許多家長在社群平台發文哀號，一名家長說，才剛開學終於可以把孩子送進校園，結果開學1天就放2天假，接著又接到腸病毒停課1周通知。

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據雙北教育局統計，目前幼兒園因腸病毒停課共累積30班，國小部分則有零星個案傳出，暫無班級達到停課標準。

北市大安幼兒園園長張紹盈表示，目前仍是腸病毒警訊期，園內僅有1個確診案例，未達停課標準，但已加強校園清潔消毒與衛教宣導。北市延平國小校長陳清義也說，今天國小部有一名腸病毒案例，已加強班級清消，幼兒園則尚無病例傳出，已加強全校衛教宣導。

▲▼勤洗手常消毒趕走腸病毒。（圖／北市衛生局）

新北市教育局指出，已要求各校定期環境消毒，包含學幼童常接觸的物品或玩具應定期清洗、消毒 、維護洗手設備，降低腸病毒傳播機會。

新北教育局也提醒家長，維持手部衛生為預防腸病毒最有效的方法，教導學幼童養成良好個人衛生習慣，正確勤洗手，落實洗手五時機（接觸幼兒前、吃東西前、上廁所後、看病前後）。如感染腸病毒，應落實「生病不上學」，並注意孩童身體狀況，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、持續嘔吐或心跳加快等腸病毒重症前兆，應儘速送醫治療。

疾病管制署今日下午公布最新監測，上周腸病毒就診共1.4萬人次，比前一周上升，為5年同期最高；病毒監測則顯示，近期克沙奇A16型超過克沙奇A10型，再次重回主流。疾管署提醒，開學季到來，學童間密切互動頻繁，使得腸病毒更易於校園間傳播，且可能成為社區及家庭之間疾病傳播的管道，增加群聚風險。