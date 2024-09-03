　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育。（圖／記者李毓康攝）

▲家長崩潰！孩子剛上學又被迫接回家，腸病毒疫情嚴峻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

各級學校本週陸續開學，然而開學不到一週，就有學校因為腸病毒疫情緊急宣布停課一周，讓家長們措手不及。疾管署提醒，隨著開學季到來，學童間的密切互動使腸病毒更容易在校園內迅速擴散，進而傳播到家庭與社區。疾管署籲請家長及教托育機構提高警覺，持續教導學童正確勤洗手，並落實環境清消，別讓腸病毒有機可趁。

近日，許多家長在Facebook、Threads等社群平台上紛紛抱怨，表示剛把孩子送去學校，卻又被通知要中午前接回家，讓他們既崩潰又不敢大意，生怕稍有疏忽就可能影響孩子的健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許多家長在網路上表達心聲：「妹妹腸病毒停課一周完，換姊姊停課一周」、「送到學校沒多久，因腸病毒又要接回家了」、「登！登！登！又收到中午前接回孩子的通知了！腸病毒停課一周真的是令人害怕啊」、「中午收到老師通知，有2個寶貝腸病毒⋯停課一周」、「職業媽媽最害怕的停課一週又發生在我身上了」。

▲▼教室,學校,課堂,上課,課桌椅,課堂。（圖／CFP）

▲腸病毒疫情持續升溫。（圖／CFP）

疾管署今天發布新聞稿，依據監測數據顯示，國內腸病毒疫情仍處於高峰，且有上升趨勢。第35週（8月25日至8月31日）全國門急診因腸病毒就診人數達14,279人次，較前一週的13,946人次增加2.4%，且高於過去四年同期水準。

疾管署提醒，隨著學校開學，學生間密切接觸頻繁，腸病毒容易在校園間傳播，進而擴散至社區和家庭，增加群聚感染的風險。尤其是家中有5歲以下幼兒的家庭，應特別注意，腸病毒傳染力強，極易於家庭成員間互相傳播，家長應加強個人衛生與兒童玩具的消毒清潔。

疾管署也指出，儘管青少年和成人也有可能感染腸病毒，但多數症狀輕微，容易與感冒混淆。最有效的預防方法是勤洗手、保持良好的生活習慣，尤其在外出返家後應先換衣，並在接觸嬰幼兒前以肥皂徹底洗手。此外，疾管署強調，酒精對腸病毒的殺毒效果有限，建議使用500 ppm濃度的消毒水進行環境消毒，調配時需穿戴防護裝備並保持通風。

針對重症風險，疾管署特別提醒，5歲以下嬰幼兒屬於腸病毒重症高危險群，且重症病程進展快速。家長若發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、手腳無力、肌肉抽搐等重症前兆，應立即送醫，避免病情惡化。

▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）

▲▼腸病毒門急診就診人次。（圖／疾管署提供）

ET快訊
愷樂下個月卸貨！　「寶寶性別曝光」友人：老公不愛她混演藝圈
才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了
LIVE／台北101新董座賈永婕首露面　上任第一天初談未來方
文山區帥警「幫助走失阿婆」　她一看超驚艷！萬人瘋朝聖：求IG
彭振聲羈押禁見　律師：最快今天將提抗告
棒球男神「詹帥」被爆秘婚！美女妻身分曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2台車都壓線！他喊「停車技術一樣差」卻笑了　老司機全讚翻

公費流感+新冠疫苗10月開打　入校施打「無法選廠牌」

中秋、國慶沒連假「國道採單一費率」　疏運措施一次看

女嬰出生2天便便像「白色黏土」　超音波見囊腫...醫：再拖恐成癌

延攬優秀師資、開創AI課程　世新大學特色教育創新保品質

國道「偽變車牌」飆3倍！上半年冒出1043輛　最高罰1萬+扣牌

才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

文山區帥警「幫助走失阿婆」　她一看超驚艷！萬人瘋朝聖：求IG

水逆結束、苦盡甘來！9月「事業運大翻身」TOP4星座

他用「1物」剔牙慘感染！醫驚「半年就腎衰竭」：終生要洗腎了

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

快訊／柯文哲無保請回！陳佩琪、黃珊珊相擁　小草振臂歡呼

李珠珢遭吉祥物「抓頭猛甩25下」！　挨轟霸凌...韓YTR發聲：是應援文化

風田再槓林襄：男友是棒球選手？　反被張立東提「舒子晨」XD

重機網紅車禍過世

追問爆衝突！吳怡萱開嗆記者　黃國昌參戰「要這樣搞沒關係」

2台車都壓線！他喊「停車技術一樣差」卻笑了　老司機全讚翻

公費流感+新冠疫苗10月開打　入校施打「無法選廠牌」

中秋、國慶沒連假「國道採單一費率」　疏運措施一次看

女嬰出生2天便便像「白色黏土」　超音波見囊腫...醫：再拖恐成癌

延攬優秀師資、開創AI課程　世新大學特色教育創新保品質

國道「偽變車牌」飆3倍！上半年冒出1043輛　最高罰1萬+扣牌

才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

文山區帥警「幫助走失阿婆」　她一看超驚艷！萬人瘋朝聖：求IG

水逆結束、苦盡甘來！9月「事業運大翻身」TOP4星座

他用「1物」剔牙慘感染！醫驚「半年就腎衰竭」：終生要洗腎了

BEATDAY全面升級！人氣VTuber杏仁咪嚕參戰　首場Live show開賣

綠「代北檢說明柯文哲案」翻車　國民黨點名吳崢：說清楚誰的鍋

101新總座賈永婕「新生報到」　笑言：貴婦好友們已經蓄勢待發

12星座男告白前會這樣　雙魚到處打聽你的愛好和行程

10月玩紐西蘭變貴了！旅遊稅「調高300%」到2千元　簽證價格也上漲

全家開心幫爸爸慶生完　17歲男突然「菜刀屠殺父母」暴砍12歲弟

2台車都壓線！他喊「停車技術一樣差」卻笑了　老司機全讚翻

寶舖建設再推大安區永續傳承宅「寶舖全健築 知行」　六大認證一大保證還給民眾「建物知情權」

公費流感+新冠疫苗10月開打　入校施打「無法選廠牌」

孫安佐爆喝尿訓練！對戰AV男優「誰來都扁」　自信喊話不會輸：最強24歲

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

柯文哲回家！　台大名醫：同事氣到睡不著

摩羯要90度大轉彎了　最新各國路徑一致

高鐵上年輕壯男：我帶你們過去！　下一幕更感人

「妹妹傳來LINE貼圖」破萬人爆共鳴：想買了

摩羯「環流雨彈來襲」明起連下7天　一圖看降雨趨勢

墾丁南灣「一排陽傘又冒出來」　他嘆：取締就是個笑話

導遊突求「組隊住4人房」全場靜默！結局神展開

高溫怕你熱！司機開車門放冷氣給騎士萬人讚爆

她問：為何大家不做兼職？網搖頭點出1關鍵

摩羯今起變天！　估下個颱風生成時間曝

更多熱門

相關新聞

西班牙南部爆發「西尼羅熱」　至少5死

西班牙南部爆發「西尼羅熱」　至少5死

西班牙南部塞維利亞省（Seville）爆發西尼羅病毒（West Nile virus），目前已造成5人死亡，引發當地居民不滿抗議。這是4年來最嚴重疫情，在2020年當時，西尼羅熱曾造成76例感染和8人死亡。

開學腸病毒續燒！單周1.4萬人次就診「創5年新高」

開學腸病毒續燒！單周1.4萬人次就診「創5年新高」

摩羯撲菲律賓掀洪水山崩　至少14死

摩羯撲菲律賓掀洪水山崩　至少14死

山東公車撞學生11死！共24人遭撞包含家長

山東公車撞學生11死！共24人遭撞包含家長

營養師教你搶救「肌少症」

營養師教你搶救「肌少症」

關鍵字：

腸病毒學校家長疫情健康停課

讀者迴響

熱門新聞

即／開學第二天！新北小6女童「學校5樓墜落亡」

林依晨政大老師嗆「不記得教過成都人」：教師節簡訊別寄了

中秋烤肉醉倒！男感覺下體「熱熱的」驚覺被性侵

「饗A Joy」已婚少東爆性騷正妹員工！　噁心對話曝光

愷樂突PO超音波照「小孩生父是他」

即／父子陳屍臥室「電風扇染血」小兒子裸蹲客廳

棒球男神「詹帥」詹智堯被爆秘婚！美女老婆身分曝光

即／新北男墜樓　腦漿溢出死亡

鬼門關！　4生肖一路發到中秋節

她衝花蓮婚宴「被排1人桌」氣哭　新娘親友出面打臉

吳東亮滲透新光金鐵證曝光　北檢掌控關鍵錄音

來我家看貓！國三生硬上女友3次下場曝

18歲繼女手拿電子菸　吳東諺刪照道歉了

10點開賣！台灣虎航機票下殺799元起　只有2天

寶雅即期品「1元出清」超狂！一堆人沒遇過　員工解答

更多

最夯影音

更多

黑熊母子蹦跳穿梭玉山　小熊半路轉頭萌看鏡頭

柯文哲批檢方編故事「備受壓迫、凌虐」

愷樂消失螢光幕4年半　41歲生日前曬「寶寶超音波照」：Hello

陸男臥推被壓喊「大哥救我」　前台妹子聞聲飛奔：我來啦

《足球尤物》亞曼達拜恩斯近照曝光　「超粗眉毛+厚唇」嚇壞網友：她以前很美

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面