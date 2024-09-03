才開學「有學校又停課一周」！家長集體崩潰　疾管署示警了

▲家長崩潰！孩子剛上學又被迫接回家，腸病毒疫情嚴峻。（示意圖／記者李毓康攝）

記者邱晟軒／綜合報導

各級學校本週陸續開學，然而開學不到一週，就有學校因為腸病毒疫情緊急宣布停課一周，讓家長們措手不及。疾管署提醒，隨著開學季到來，學童間的密切互動使腸病毒更容易在校園內迅速擴散，進而傳播到家庭與社區。疾管署籲請家長及教托育機構提高警覺，持續教導學童正確勤洗手，並落實環境清消，別讓腸病毒有機可趁。

近日，許多家長在Facebook、Threads等社群平台上紛紛抱怨，表示剛把孩子送去學校，卻又被通知要中午前接回家，讓他們既崩潰又不敢大意，生怕稍有疏忽就可能影響孩子的健康。

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許多家長在網路上表達心聲：「妹妹腸病毒停課一周完，換姊姊停課一周」、「送到學校沒多久，因腸病毒又要接回家了」、「登！登！登！又收到中午前接回孩子的通知了！腸病毒停課一周真的是令人害怕啊」、「中午收到老師通知，有2個寶貝腸病毒⋯停課一周」、「職業媽媽最害怕的停課一週又發生在我身上了」。

▲腸病毒疫情持續升溫。（圖／CFP）

疾管署今天發布新聞稿，依據監測數據顯示，國內腸病毒疫情仍處於高峰，且有上升趨勢。第35週（8月25日至8月31日）全國門急診因腸病毒就診人數達14,279人次，較前一週的13,946人次增加2.4%，且高於過去四年同期水準。

疾管署提醒，隨著學校開學，學生間密切接觸頻繁，腸病毒容易在校園間傳播，進而擴散至社區和家庭，增加群聚感染的風險。尤其是家中有5歲以下幼兒的家庭，應特別注意，腸病毒傳染力強，極易於家庭成員間互相傳播，家長應加強個人衛生與兒童玩具的消毒清潔。

疾管署也指出，儘管青少年和成人也有可能感染腸病毒，但多數症狀輕微，容易與感冒混淆。最有效的預防方法是勤洗手、保持良好的生活習慣，尤其在外出返家後應先換衣，並在接觸嬰幼兒前以肥皂徹底洗手。此外，疾管署強調，酒精對腸病毒的殺毒效果有限，建議使用500 ppm濃度的消毒水進行環境消毒，調配時需穿戴防護裝備並保持通風。

針對重症風險，疾管署特別提醒，5歲以下嬰幼兒屬於腸病毒重症高危險群，且重症病程進展快速。家長若發現嬰幼兒有嗜睡、意識不清、手腳無力、肌肉抽搐等重症前兆，應立即送醫，避免病情惡化。

▼疾管署疫情中心副主任李佳琳說明腸病毒疫情趨勢。（圖／記者洪巧藍攝）