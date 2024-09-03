快訊／早點洗洗睡！高雄9／5深夜停水12hrs　36萬戶受影響

▲高雄9/5深夜大停水。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市三民區澄清路、文享街交叉口自來水管遭工地工程鑽損，自來水公司預訂於5日凌晨0時起辦理施工，預計停水12小時，屆時將有10行政區、36萬戶受影響。

台水「∮2,000mm」自來水管水線遭鄰近工地地質鑽探鑽損，自來水公司為降低影響時間，這次採夜間施工，並盡量縮小停水範圍進行修復，預計停水時間為9月5日凌晨0時至中午12點，影響供水時間總計12小時。

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▲▼高雄5行政區停水。（圖／記者許宥孺製表）

水公司指出，停水區域包含三民區、鳥松區、鳳山區、苓雅區及前鎮區5個行政區，影響供水時間總計12小時，影響戶數約21萬戶，提醒受影響民眾請提前儲水備用。考量工程進度施作及民眾通行安全，工地周邊會執行交通管制，請用路人配合改道。

降壓區域包含三民區、鳳山區、鹽埕區、新興區、前金區、鼓山區、左營區，影響用戶約15萬戶。水公司強調，本次除停水、降壓區域外，其餘地區仍保持正常供水，不過在恢復供水時，自來水管線末端、大樓及地勢較高地區，因水壓需一段時間才會恢復正常，因此恢復供水時間會較延遲。

▲▼7行政區受施工影響水壓降壓。（圖／記者許宥孺製表）

水公司提醒，於停水前6小時完成儲水，停水期間應關閉抽水機電源，若建築物的自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間需將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生，待恢復供水後，應將全部的水閥打開排氣，以利迅速恢復供水。