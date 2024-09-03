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高材生姊妹發明「停車格輔助系統」獲國家專利　授權無償試用

▲▼姐妹花發明停車格輔助系統。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李黛、李誼姍兩姊妹發明停車格輔助系統，獲得國家專利。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

在市區裡尋覓一個好停車位，絕對是汽車駕駛人的困擾之一。高雄一對高材生姊妹花發明一套「路邊停車格輔助識別系統」，並且成功申請到國家專利，她們從大賣場停車格指示燈獲得靈感，構思半年發明出偵測停車格使用狀態，透過停車柱顯示不同燈號，讓汽車駕駛人能夠清楚知道停車格有沒有車正在占用。李姓姊妹花表示，她們決定授權給地方政府無償試用，希望未來能幫助駕駛人減少繞駛搜尋車位時間。

目前就讀美國西雅圖Bellevue College一年級的李黛，和今年升上道明中學劍橋國際部國際班高中一年級的李誼姍是一對姊妹。她們觀察到都會區非常多林蔭式的慢車道停車格，或是雙線、四線道路邊停車格，駕駛為尋找停車位必須靠邊且放慢車速，一一巡看路邊是否有空的停車格。不過這樣的行為往往會造成後方車流回堵，或是後方車輛需為此變換車道，若是在交通繁忙時段，就容易產生交通意外或行車糾紛。

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▲▼姐妹花發明停車格輔助系統。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲一般停車格無法得知駕駛人使用狀態。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼姐妹花發明停車格輔助系統。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲李誼姍榮獲2024 IEYI世界青少年創客發明展臺灣選拔賽銀牌獎。（圖／記者許宥孺翻攝）

李姓姊妹為此投入研發解決方案，並從大賣場停車格指示燈獲得靈感，構思近半年發明出這套包含偵測模組、顯示模組及控制單元的「路邊停車格輔助系統」，並參加國立臺灣師範大學主辦的2024 IEYI世界青少年創客發明展臺灣選拔賽，一舉得到銀牌獎。這項選拔賽有來自全臺的200組菁英學生參加，除了比發明創意，今年還從過去的評審現場中文提問，再增加英文提問，考驗學生國際化的程度，得獎難度非常高。

李黛和李誼姍獲得專利的這套系統，偵測模組是地磁、紅外線或雷達波感應器，可偵測停車格的使用狀態，並透過控制單元電性連接設於路面，或是停車格靠路邊的停車柱上的顯示模組，驅動該顯示模組以不同燈號，對應顯示各停車格當下狀態。例如，車子剛停入時閃紅燈，20秒後顯示紅燈，表示停車格有車占用；車子再啟動要離開時閃綠燈，完全離開後亮燈綠，表示停車格內沒有車，汽車駕駛人只要察看輔助系統燈號即可一目了然。

▲▼姐妹花發明停車格輔助系統。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲姊妹花發明停車格輔助系統，紅燈即為有車占用。（圖／記者許宥孺翻攝）

李姓姊妹表示，汽車駕駛人只要察看燈號即可一目了然，透過準確判斷迅速停到車位，不但節省找車位的時間，也不會因為空等而影響後方車輛行進，甚至造成塞車，對汽車族來說是一大福音。

事實上，高雄市政府目前已建置2420格智慧停車設備及2000格地磁感測設備，能即時回傳路邊停車格剩餘格位資訊，並揭露在高市府交通局公有停車場服務網，提供民間APP介接相關資訊，引導民眾快速找到停車位，不用再花時間穿梭街巷找車位。不過，李黛和李誼姍的輔助識別系統，以特定燈號顯示可以讓駕駛人進一步輕易判斷停車格中亮剎車燈的汽車為剛停好或者正要駛離的狀態。

李誼姍說，道明中學劍橋國際部取得英國劍橋大學官方認證，提供豐富的科目選擇和靈活的授課方式，幫助她發掘自身潛力，畢業學生將同時獲得台、英兩國雙學位學歷證書，未來她也以留學國外理工大學為目標，延續自己的發明夢。

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