體育班高中生看《八尺門》受震撼　練球空檔勤讀書...上成大法律

▲瑞祥高中體育班畢業生林廷祐(左)今年考上成大法律系，導師兼排球教練鐘嘉祥(右)為他高興。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市瑞祥高中體育班畢業生林廷祐，今年以優異成績考上成功大學法律系，成為學弟妹眼中文武雙全楷模。林廷祐曾蟬聯3屆高雄市排球聯賽乙組冠軍，因為受到台灣影集《八尺門的辯護人》的影響，讓他決定走下運動舞台，勇敢追夢立志成為法律人。

林廷祐剛進入瑞祥高中體育班時，對排球充滿熱情，每天沉浸在訓練的汗水中。他說，排球一直是自己青春最熱烈的篇章，無論是每次扣殺的得分或是此起彼落的歡呼聲，都深深烙印在腦海。

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▲身高182公分，有阿美族血統的林廷祐擊球快速強勁，曾蟬聯3屆高雄市排球聯賽乙組冠軍。（圖／記者許宥孺翻攝）

林廷祐原想要成為一名優秀的運動員，不過隨著學期結束，他開始思考未來升學的方向。具有阿美族血統的林廷祐，因為看了《八尺門的辯護人》影集，對於劇中具有原住民身分公設辯護人為弱勢族群辯護，深受感動與震撼，觸發他決定改變志向，朝向法律領域發展。

這個轉變對林廷祐來說是個不小的挑戰，因為同學們都在努力的訓練成為頂尖運動員，他卻選擇與他們走相反的道路。林廷祐說，期間其實也感到迷惘與徬徨，擔心自己無法兼顧課業與訓練，但最後仍決定追尋自己夢想；他重新規劃的生活，開始調整作息，做好時間管理，把更多的精力投入到課業上。

▲林廷祐看完台灣影集受到震撼，決定放棄體育生涯改讀法律路。（圖／記者許宥孺翻攝）

林廷祐說，自己每天早上7點先開始進行體育班的重量訓練，接著是連續的正課。課堂裡仔細聆聽老師上課的每個重點，並做成筆記；在課餘時間會背單字，大學分科測驗接近，他用心爭取每一分鐘時間。

下午3點到6點是球隊的訓練時間，訓練結束後，林廷祐又馬上拿起課本，比別人花更多時間努力的讀書，他說，不管有多疲累，但絕不妥協。要求自己複習完當天所學習的內容；林廷祐說，能堅持到底，也是來自平日扎實的體育訓練，培養了他自律能力與意志力，幫助他能迎向課業上的挑戰。

▲林廷祐(右2)考上成大法律系，瑞祥高中校長莊訓當(右1)嘉許他勇敢追夢不畏挑戰。（圖／記者許宥孺翻攝）

經過不斷的努力，林廷祐終於如願考上第一志願成功大學法律系。瑞祥高中校長莊訓當說，林廷祐走下運動舞台，有如翻轉自己人生，肯定他對夢想的堅持與付出，也激勵同學們勇敢追夢不畏挑戰。