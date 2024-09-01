基隆幼兒展現烹飪好手藝　親子DIY手作體驗香蕉蒸糕

▲基隆親子DIY手作體驗「香蕉蒸糕」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府兒童及少年事務處8月31日在安樂親子館（由社團法人臺北市幼托協會承接）舉辦「增進幼兒咀嚼力-親子烹飪香蕉蒸糕」活動。此次體驗式課程，旨在提升3至6歲幼兒的咀嚼能力，並培養孩子對烹飪的興趣以及珍惜食物的良好價值觀。

這次活動吸引了12組親子熱情參與，基隆市兒少副處長吳雨潔和本市政策推廣大使楊寶楨也親臨現場。在專業講師林玉梅老師的引導帶領下，孩子們先認識食材，然後在分組合作中學習分工，將材料一一加入容器中，仔細攪拌，活動現場洋溢著濃濃的親子互動氣氛，當香噴噴的蒸糕從烤箱中取出時，孩子們臉上洋溢著成就感。





林玉梅老師表示，這種親子共同參與的活動，對於建立孩子正確的飲食觀念及珍惜食物的態度有深遠影響。家長們也紛紛表示，此類型的親子烹飪活動不僅有助於提升孩子的咀嚼力，還能增進親子情感交流，讓孩子在享受美食的同時，也能學到珍貴的生活技能。

兒少處長林麗蟬表示，基隆市政府將持續推出更多親子活動，為家庭創造更多有意義的學習與互動機會，並關注幼兒的全面健康發展。讓我們一起用心呵護基隆的下一代，共同締造美好的成長環境。