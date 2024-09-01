提升基隆消防局救災能量　林苑琳捐贈1輛消防警備車

▲基隆市消防局長游家懿（左）頒贈感謝狀予林苑琳女士（右）表達致謝。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

臺北市傑出市民林苑琳女士8月31日捐贈基隆市消防局消防警備車1輛，基隆市政府為表達感謝之意，由消防局長游家懿代表市長謝國樑頒贈感謝狀及紀念品。本次捐贈消防警備車，將配發在第一線外勤的安樂消防分隊，除平時可供執行消防安全檢查、防災宣導等勤務以外，遇有重大災害時，還可載運消防人員及相關裝備器材馳赴災害現場展開救援工作，執行防災救災的重要工具。

▲臺北市傑出市民林苑琳女士捐贈基隆市消防局警備車1輛捐贈儀式，由消防局長游家懿代表市長謝國樑主持。

基隆市消防局表示，林苑琳女士自幼出生於單親家庭，也因從小受到祖母及母親樂善好施的感召，誓願盡己之力完成祖母遺願，長年持續捐贈消防局勤務所需的消防警備車、救災指揮車、災情勘查車及救護車等，協助消防局執行救民於水火之神聖任務，將祖母遺願持續地發光發熱。

基隆市消防局長游家懿說，林苑琳女士熱心協助消防工作的善行，提升基隆市執行各類災害時的救援能力及消防救災安全，基隆市消防局亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，珍惜得來不易的裝備，為守護基隆市民安全，全力以赴，讓這個港都城市成為一個有愛的地方。