黃金年華幸福祖孫牽手情　基隆家庭教育代間溝通講座

▲基隆家庭教育代間溝通講座。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為了增進祖孫親密關係，讓世代間的關係更加親密。每年8月第4個星期日為「祖父母節」，基隆市衛生局與基隆市教育處家庭教育中心首度於8月31日下午在基隆市教育處家庭教育中心辦理「家庭教育代間溝通講座」，總計16人參加。

衛生局表示，本次活動邀請「恩物社會服務推廣協會」陳德泉老師，運用代間溝通與鏡面花燈製作，結合家庭教育，創造祖孫共學環境，促進長者健康，並讓青少年發展責任感，增進祖孫互動關係，讓代間關係更加諧和。另外也邀請基隆市公共圖書館暖暖分館糖果姐姐講述繪本「阿茲海默先生」，讓參加者一起來認識失智症，以增進失智預防及家人的陪伴照顧。

在玩遊戲的過程中，看到孫子緊抱著奶奶，說著好懷念小時候奶奶的擁抱，明天開始我要多關心及抱抱奶奶。還有孫子笑著跟奶奶說，「今天的活動好有趣，老師運用繪本說故事的方式，讓我們能更進一步了解失智症是由腦部神經疾病、身體系統性疾病等因素所造成，所以爺爺我們要養成良好的健康習慣，少油少鹽多運動，睡眠也要充足。」

衛生局長張賢政表示，面對高齡化與少子化時代的來臨，為了減少彼此隔閡，藉由參加繪本說故事與手作課程，進而與家中長輩有更好相處溝通，祖孫互相關心，增加與家人間的感情，融洽的家庭氛圍也帶動了社會的和諧。