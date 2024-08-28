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社會 社會焦點 保障人權

搶出港！巡邏艇險撞沱江艦加速靠邊前進　海巡：全程都距200米

記者郭世賢、郭玗潔／基隆報導

海巡署巡邏艇今早差點撞上軍方飛彈巡邏艦！基隆港東岸海巡署的巡邏艇行經牛稠港西16號碼頭時，跟從東16號碼頭來的沱江艦相遇，雙方搶著出港。海軍擔心碰撞，立刻鳴笛示警，海巡署船隻並沒有立刻停下來，反而加速，不過有往右側靠邊前進，沱江艦也有立刻減速前進，雙方並無碰撞。對此，海巡隊回應，兩艦始終相距200米以上安全距離，過程均依航務中心指示及國際避讓規定航行。

▲▼海巡署巡邏和軍方飛彈快艇爭相出港，雙方差點撞上。（圖／郭世賢翻攝）

▲海巡署巡邏和海軍沱江艦爭相出港，差點撞上。（圖／郭世賢翻攝，下同）

沱江艦621今天上午8點20分從西12碼頭出港，出牛稠港沿著西岸往外行駛出港，航至西18轉西19碼頭時，遇到從東16碼頭海巡艇PP10062也要出港，值班管制員有用VHF警告該二船「請二船注意動向」，由於PP海巡艇船體較小，有操縱靈活的特性，可以避讓其他航行中船隻，通常不需要排出港優先次序，可隨大船之後出港，最終即由沱江艦621先行出港。

據了解，該海巡署船艇為新北市澳底海巡隊前來基隆港維修的船隻。而海巡隊回應，海巡艇PP-10062艇在移出船席後，即以VHF向基隆港信號台請示獲准出港。並於轉正船頭後，在安全距離以目視及雷達發現軍方的沱江艦，並預備於右轉出泊位後，即在航道區右邊避讓，等沱江艦過後再行出港，全程始終距沱江艦有200米以上安全距離，過程均依航務中心指示及國際避讓規定航行。

▲▼海巡署巡邏和軍方飛彈快艇爭相出港，雙方差點撞上。（圖／郭世賢翻攝）

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