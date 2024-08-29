曾與女兒通話稱「自己失蹤」！　新北35歲男詭卡消波塊全裸亡

▲新北男失聯，警消發現人卡在消波塊中已明顯死亡。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、戴若涵／新北報導

新北市一名35歲陳姓男子27日開車離家後，直至28日深夜都沒有回家，家屬焦急報案，警方獲報隨即調閱附近監視器影像，發現陳男最後身影出現在石門區十八王公橋附近的停車場。經搜尋過後，警消在附近海域的消波塊中尋獲陳男遺體，至於詳細事件發生原因及經過，仍有待進一步調查釐清。

據了解，陳男哥哥28日深夜11時31分向警方報案，表示弟弟27日晚間10時許開車出門，出門前弟弟沒有異狀，但也沒有告知家人其去向，直到28日晚間都沒回家，這才趕緊報請處理。

警方沿線調閱附近監視器畫面，鎖定陳男的車輛曾出現在十八王公廟橋下，隨即派員前往查看，果然在橋下找到陳男的車輛，現場車門並未上鎖、無破壞、打鬥痕跡，車內鑰匙、手機、證件等物都還在。

據悉，陳男最後一通電話在28日凌晨12時03分，他在電話中向女兒表示「自己失蹤」，但語焉不詳，而現場並未留有遺書或留下意圖輕生的訊息，另外，陳男近期才剛成立公司，且2名子女均未成年，初判無輕生可能。

警消最後於29日中午12時47分找到陳男，但他全身赤裸卡在消波塊中，已明顯死亡，至於陳男為何會前往該處、為何落海，仍有待警方進一步調查釐清。