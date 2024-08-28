交通處臨時人員收賄195萬！洩密助廠商奪標案　基隆市府：已解雇

▲基隆東岸、信二立體停車場爆採購弊案，交通處臨時人員陳文輝、賀姓技正遭起訴。圖為辦案人員搜索畫面。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



記者郭世賢、吳佩蓁／基隆報導

基隆市東岸、信二立體停車場驚傳弊案，基隆地檢署今（28日）偵結，交通處臨時人員陳文輝涉嫌收賄共195萬元，交通處賀姓技正涉嫌洩密，將標案機密資料洩漏給大日公司，使大日公司成功取得標案，檢方依貪污治罪條例等罪起訴陳、賀、大日公司負責人蘇幸福及其員工等11人。對此，基隆市府表示，市府已將涉案的賀姓技正停職，臨時人員陳文輝解除雇用契約。

基隆市政府表示，該案為前市府林右昌時代發生，市府已將涉案人員賀姓技正停職、臨時人員陳文輝解除雇用契約，並依政府採購法程序辦理大日公司刊登政府採購公報停權作業。

大日公司過去以促參模式經營東岸立體停車場，市府因其涉入弊案決定不予優先定約，如今該公司人員正式遭到起訴，證明市府立場依法有據，將持續堅守依法行政並捍衛市民權益的原則辦理各項業務。

大日公司過去(2016至2023年間)經營基隆市東岸及信二立體停車場，今由基隆地方檢察署偵結該公司行賄市府公務員，並將相關被告起訴。雖該案為前市府林右昌時代發生，但仍重創市府形象，市府已依約與大日公司解除信二立體停車場契約，東岸立體停車場亦依促參法不予優先定約，顯示基隆市政府為杜絕行賄廠商之履約及續約資格，依法有據。

處長王圳宏表示，東岸及信二停車場對於過去履約廠商不當作為及公務員未依法行政部分，市府已提付相關懲戒及停權作為，今後對於相關促參案件，也將繼續堅守依法行政與捍衛市民權益的原則，以維護市府形象。