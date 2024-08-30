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基隆推動山坡地水保走入社區　強化高齡者坡地防災意識

▲基隆推動山坡地水保走入社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆推動山坡地水保走入社區。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

為強化社區的防災意識及應變能力，基隆市暖暖區公所在日前，於暖東里民大會堂辦理「113年度推動山坡地水土保持管理走入社區」講習。課程邀請強韌臺灣國立臺灣海洋大學張正緯博士主講，暖東里長林嘉萬邀集里內社區約50多人共同參與，其中有四分之三為當地的高齡長者。

課程中提到臺灣位處亞熱帶，地質脆弱且年降雨量高，是天然災害頻繁發生的地區。山坡地佔臺灣土地面積的四分之三，如果不當開發或缺乏管理，容易造成土砂災害，威脅民眾生命財產安全。

▲基隆推動山坡地水保走入社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

張正緯博士舉出近年來發生在基隆市較嚴重的土石災害，例如6月3日北寧路潮境公園的崩塌事件。和與會人員分享居住地如果在坡地敏感地區，因為地震與強降雨的加乘關係，對於擋土護坡或排水設施，如果沒有定期檢視或維護管理，可能會造成居家環境的潛在風險。

暖暖區為多山地形，容易發生的災害有淹水災害、坡地災害，目前暖暖區土石流潛勢共有6處，如果發生災害，要在最短的時間內，疏散到較安全的地點或避難場所。課程中提醒里民提前確認避難場所及聯絡方法，高齡者更要預留疏散避難的時間，了解里內避難收容處所，災害發生前可以幫助自己也協助他人快速疏散撤離。

▲基隆推動山坡地水保走入社區。（圖／記者郭世賢翻攝）

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