基隆副市長邱佩琳化身列車站長　帶領活潑新生開啟學習旅程

▲基隆副市長邱佩琳化身列車站長。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

8月30日是113學年度開學日，基隆市副市長邱佩琳與教育處代理處長楊桂杰、長興國小校長吳哲銘、基隆推廣大使楊寶楨，熱情迎接每一位新生加入長興國小大家庭，正式成為小一新鮮人！另外配合長興國小英語村特色，邀請英語老師與外籍老師使用中、英雙語搭配，提升學生英語的學習興趣。

邱佩琳表示，每一位新生都是家中的寶貝，從幼兒園進入到國民教育階段，是很重要的里程碑，在我們基隆市的學校讀書家長可以放心，也期許在基隆的教育事務方面，盡最大的努力積極爭取資源、推動教育事務，致力營造最溫暖、最有愛的教育氛圍，也祝福每一位新生都能擁有非常豐富的學習旅程。

長興國小鄰近七堵火車站，迎新活動融合鐵道元素，將每位新生裝扮成小小列車長，由邱佩琳帶領小車長們，伴隨學生吹奏悠揚的直笛樂，一同敲擊智慧鑼，敲響學習的興趣與熱忱；也結合學校豐富的生態環境，學生在手型造型卡寫下對於新階段、新環境的期待與盼望，加以彩繪後黏貼成臺灣藍鵲的翅膀，象徵在學習的旅程展翅高飛。

另外，為歡迎新生入學，邱佩琳特別致贈每位新生優質繪圖本，期許小朋友們可以用圖畫紀錄學習歷程，展現積極學習的態度；同時副市長也將「給新生家長的一封信」贈予該校家長會劉志河會長，信中也說明市府刻正推動的重要教育政策，如投資學生學習與安心就學情境、重視師資專業與學生個別差異、營造美好校園與亞洲有愛城市，表達與家長攜手共創基隆教育環境的決心與目標。