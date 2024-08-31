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力挺謝國樑！趙少康籲投不同意罷免「阻擋民進黨輸不起的逆流」

▲趙少康力挺謝國樑籲出門投不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲趙少康力挺謝國樑籲出門投不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中廣前董事長趙少康今（31日）再度來到基隆聲援謝國樑，偕同立委林沛祥共同進行短講。趙少康表示，民進黨有意以基隆做測試，若罷樑成功，明年立法院就會遍地烽火，民進黨「輸打贏要」，這是民主嗎？能鼓勵這樣的風氣嗎？因此要給他們一點教訓，讓謝國樑阻擋民進黨輸不起的逆流。

趙少康強調，基隆市政府已在東岸商場案取得四連勝，檢方又起訴大日與前市府官員等11名被告，林右昌前發言人卻反而說謝國樑要道歉，真是笑死人。案子在張通榮離職後8年才發生，同一個人在張通榮時代沒舞弊，到林右昌時代才舞弊，到底是誰的責任？

▲趙少康力挺謝國樑籲出門投不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

趙少康指出，這就跟罷免謝國樑一樣，他犯了什麼滔天大罪？維護市產有錯嗎？NET甚至到現在還沒付租金，文明時代能這樣做嗎？他一路走過來，感受到群眾熱情支持謝國樑，可見公道自在人心，群眾眼睛是雪亮的。他相信選民最偉大，請基隆市民站出來，投不同意票，不信公理正義喚不回！

林沛祥指出，10月13日要出來投不同意罷免票，不能姑息霸凌的人繼續囂張，如果不站出來，下一個被霸凌的可能就是我們。謝國樑捍衛基隆市產，努力為基隆建設，對方卻發動惡意罷免，若監察院還有良知，應主動調查林右昌是否有圖利瀆職問題！

謝國樑感謝趙少康與民眾支持，自己在大家加持下越來越有信心，未來還有六周，他將繼續推廣市政亮點與論述，讓民眾出來投「不同意罷免」票。最後趙少康與謝國樑並在仁愛區掃街，赴兩利餛飩大王體驗基隆在地美食，並路經基隆最美的星宇航空公車站，隨後到城隍廟參拜，祈求風調雨順、國泰民安。

▲趙少康力挺謝國樑籲出門投不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲趙少康力挺謝國樑籲出門投不同意罷免。（圖／記者郭世賢翻攝）

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